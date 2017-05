Bahia, Palmeiras, Ponte Preta, Grêmio, Fluminense e Cruzeiro largaram na frente no Brasileirão.

Destaque para a goleada do time baiano sobre o Atlético/PR por 6 a 2, em seu retorno à elite nacional. Dos paulistas, só o Verdão venceu. Sem dificuldades e com dois gols de Borja (não marcava há cinco jogos), goleou o meu Vasco da Gama por 4 a 0, no Allianz Parque. Jean, de pênalti e Guerra completaram o placar.

O técnico Cuca vestiu de novo a calça cor de vinho. Os 4 a 0 premiaram o retorno do treinador. Se no ano passado a primeira rodada também teve goleada em casa por 4 a 0, sobre o Atlético Parananese, a reprise é um incentivo gigante para o clube.

O Santos perdeu no Maracanã para o Fluminense por 3 a 2, enquanto o São Paulo tropeçou diante do Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, gol do argentino Ábila. Já o Corinthians ficou no empate com a Chapecoense, sábado no Itaquerão, por 1 a 1. Jô abriu o placar, mas Wellington Paulista deixou tudo igual. A segunda rodada acontece apenas no próximo fim de semana.

A defesa do Corinthians pode virar uma dor de cabeça para Fábio Carille. O zagueiro Pablo sofreu uma lesão na coxa direita ainda no 1º tempo da partida contra a Chapecoense. O clube tem apenas três jogadores da posição disponíveis para os próximos jogos: Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos.

O atacante Neílton está sendo devolvido ao Cruzeiro. O jogador, que foi envolvido em uma troca com o volante Hudson, teve poucas chances com Rogério Ceni no São Paulo. O Botafogo, time que defendeu no ano passado, tem interesse em recontratá-lo.

Sem mercado e sem chance nos times de ponta do Brasil, Vanderlei Luxemburgo surpreendeu à todos anunciando sua aposentadoria. Técnico pentacampeão brasileiro, Luxa, de 65 anos, deve se filiar ao PTB para entrar na política. A informação está na coluna de Lauro Jardim, em “O Globo”. O último clube do ex-técnico da seleção brasileira foi o Tinjan, da China, onde ficou oito meses. Desde 5 de junho de 2016, está sem clube. Foram 37 anos de carreira.

Após uma longa espera, mais precisamente de nove anos, ou 3.324 dias, a Internacional está de volta a Série A-2 do Campeonato Paulista. Mas foi sofrido demais. Uma virada épica no Limeirão diante de oito mil presentes, no sábado à noite.

Quando o projeto é bem elaborado e pessoas honestas e determinadas fazem parte dele, é quase impossível dar errado. A Inter se organizou, se reestruturou, teve Celso Potechi à frente de tudo, contou com o apoio de empresários que abraçaram a causa e renovou com João Vallim logo após a A-3 do ano passado. O treinador ganhou carta branca para trazer o elenco que sempre trabalhou com ele. E deu muito certo.

Estava escrito que esse era o ano da Inter de Limeira. E que por mais dificuldades que fossem encontradas, ninguém conseguiria acabar com esse sonho, nem mesmo o bom time do Monte Azul, que valorizou demais o acesso. E que se não desse certo e a Inter não subisse, poderíamos ter o fim do futebol limeirense em termos de motivação, uma vez que o Independente caiu para a última divisão. Quando a Inter conseguiria colocar novamente oito mil pessoas no Major Levy se não subisse esse ano?

O acesso de sábado no Limeirão poderia virar roteiro de filme. O resumo na capa do DVD seria mais ou menos assim: “Um time guerreiro que saiu atrás do placar, que perdeu dois titulares machucados no primeiro tempo (Balardin e André Mocóca) e que tinha no banco de reservas um jogador recuperado de uma fratura, que simplesmente entrou e marcou os dois gols da virada (Éder Paulista)”. Que filmaço, aqueles do tipo motivacional.

Limeira amanheceu de luto ontem com a perda de um de seus ilustres esportistas. Morreu aos 65 anos, em sua residência, o ex-goleiro e professor de educação física Carlinhos Biagioli. E ele tinha acabado de ser nomeado presidente da Liga Desportiva Limeirense e seria o responsável pelas mudanças na entidade, que segundo o próprio secretário de esportes, Luiz Augusto Zanon, teria “vida própria”.

Como jogador, Carlinhos defendeu vários clubes, mas se destacou na Inter de Limeira. Foram 112 jogos oficiais entre os anos de 1975, 1976 e 1977. Detém o recorde de invencibilidade na Inter de 529 minutos sem tomar gol. Defendeu a meta do Rio Claro F.C também.

Carlos César ficará ausente dos gramados por um período de quatro meses. O lateral-direito sofreu ruptura do ligamento do tornozelo esquerdo e passará por cirurgia. Carlos César se machucou no sábado, no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, na estreia do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Galo enfrenta o Godoy Cruz, às 21h, no Independência, pela Taça Libertadores da América. O Galo soma 10 pontos, um a menos que o time argentino. O pai de Victor faleceu ontem e o goleiro desfalcará o time.

O Paulistano é o primeiro finalista do NBB9. Domingo, jogando em casa, no Ginásio Antonio Prado Júnior, a equipe da capital venceu o Jogo 3 diante do Universo/Vitória por 70 a 67 e fechou a série válida pelas semifinais em 3 a 0. Esta será a segunda vez em que o Paulistano disputará as finais do NBB9. A primeira delas aconteceu na temporada 2013/2014 e, naquela ocasião, a equipe acabou derrotada pelo Flamengo na grande decisão.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Gustavo De Conti tenta seu primeiro título com o elenco mais jovem da história do campeonato a chegar à finalíssima. O Paulistano atuou mais uma vez desfalcado do armador Georginho. Ausência no Jogo 2, o camisa 32 segue hospitalizado por conta de um quadro de virose e novamente nem compareceu ao Ginásio Antonio Prado Júnior.

Thomaz Bellucci foi eliminado por belga David Goffin na primeira rodada do Masters 1000 de Roma. O brasileiro perdeu para o número 10 do mundo por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7(5/7), 6/3 e 6/4, em 2h31min.

Curiosidade do dia: O jogo em que o Wanderers derrotou o São Bento por 3 a 0, no dia 8 de agosto de 1915, pelo Campeonato Paulista, teve a duração de 30 minutos em cada tempo, num acordo feito pelos dois capitães. Tudo porque um dos jogadores precisava embarcar para Santos e se jogassem o tempo normal, ele perderia o trem.