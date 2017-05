Alunos do Puríssimo homenageiam mães do Terra Nova

Crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro Social e Esportivo Claretiano Terra Nova acompanharam na manhã de quinta-feira (11) apresentação do coral da juventude do Colégio Puríssimo Coração de Maria. Na plateia estavam também mães de famílias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro.

A apresentação, feita em homenagem ao Dia das Mães, foi realizada na quadra do Centro Social e Esportivo Claretiano Terra Nova. O objetivo do encontro foi proporcionar às crianças atendidas pelo projeto contato com a música. Mais de 100 pessoas puderam conferir e aplaudir o repertório de vozes e violão composto por música infantil, canção africada, música popular brasileira e ciranda.