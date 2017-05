A vereador, secretário de Saúde destaca papel da Câmara na ampliação do atendimento SUS

O secretário agradeceu o vereador pelo apoio dado por ele e por todos os vereadores no acolhimento do projeto de lei de autoria do Executivo, que institui o Pacto Pela Saúde em Rio Claro.

Em conversa realizada em fevereiro deste ano, o vereador trouxe ao secretário uma sugestão de projeto com a proposta de instituir o credenciamento de empresas privadas especializadas para o atendimento via SUS (Sistema Único de Saúde). “A referida proposição veio ao encontro do que já estávamos elaborando desde o início de janeiro, no sentido de abrir à iniciativa privada o atendimento à população”, afirmou Djair.

Com esse objetivo a Fundação de Saúde encaminhou ao prefeito projeto agora remetido à Câmara, que institui o Pacto pela Saúde em Rio Claro, no qual está prevista a utilização da tabela SUS como parâmetro para a realização de procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais por parte da iniciativa privada, como forma de diminuir a fila de espera dos pacientes.

A fila de espera ultrapassa os 37 mil procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias, segundo levantamento feito pela Fundação Municipal de Saúde.

“O apoio dos vereadores é de fundamental importância para ampliarmos o atendimento de saúde em Rio Claro. Nesse sentido, temos de caminhar juntos em prol dos que mais precisam”, acrescentou o secretário.