Votação com urgência no projeto da saúde para o municipio

Priorizar o atendimento público na área da saúde pública como forma de atender os mais necessitados. É com esta meta que o vereador Luciano Bonsucesso (PR) apresentou Requerimento 59/2017 ao prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria no dia 25 de janeiro deste ano, início do atual governo. Tão logo a Câmara retornou do recesso parlamentar, no início de fevereiro, o mesmo foi aprovado por unanimidade.

O requerimento estabelece a implantação da Tabela Municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) que possibilita à Prefeitura viabilizar procedimentos ambulatoriais, exames de apoio e diagnóstico, consultas especializadas, entre outros trabalhos em vários hospitais reduzindo a fila de espera pelos atendimentos.

Na última segunda-feira, 8, o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, ratificou a ação legislativa encabeçada por Luciano Bonsucesso ao entregar para a Câmara o projeto de lei que institui o Pacto pela Saúde Municipal. A proposta prevê investimento de R$ 5 milhões para que Rio Claro possa acelerar procedimentos médicos através de 12 carretas que vão permanecer por cerca de um ano no Espaço Livre Centro.

“Agradeço a Câmara Municipal por ter aprovado meu requerimento por unanimidade e parabenizo o prefeito Juninho da Padaria em acatar o requerimento que leva a minha assinatura. Hoje, a fila de espera por atendimentos em Rio Claro supera a marca dos 35 mil”, enfatiza Luciano. “Este projeto precisa ser votado com urgência”, finaliza.