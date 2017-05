Via da Saudade fica mais bonita com pintura de bancos e guias

A Via da Saudade, um dos cartões postais de Rio Claro, está ficando mais bonita. A avenida que fica entre as ruas 8 e 16, na região Sul, recebe serviços de pintura de guias e bancos.

A prefeitura iniciou nesta semana o serviço que inclui a pintura das guias do canteiro central e dos bancos em toda a extensão da avenida. A nova pintura deixa o local mais bonito e colorido, com o cinza, já desgastado pela ação do tempo, dando lugar à coloração em azul e branco.

“Este é um local que merece nossa atenção especial devido ao grande número de pessoas que passam por aqui diariamente”, comentou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que esteve no local acompanhando o trabalho das equipes.

Recentemente a prefeitura realizou melhorias também nas imediações do Cemitério Municipal São João Batista, que teve o muro pintado do lado externo e colunas de sustentação refeitas.