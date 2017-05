Vereador ressalta importância de obra viária para a segurança de pedestres

Com esta finalidade, o vereador Yves Carbinatti (PPS) destaca a importância da realização da construção da passagem de pedestres no acostamento da Avenida dos Estudantes, via de acesso aos bairros Mãe Preta, Residencial Florença, Vitória Gardens e Recreio das Águas Claras.



A execução da obra atende a uma solicitação de 27 de janeiro, encaminhada pelo vereador, por meio de ofício, ao gabinete do prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.



Na época em que o ofício foi registrado, o parlamentar ressaltou a situação perigosa que os transeuntes enfrentam ao trafegarem pelo trecho. “Muitos moradores transitam a pé, bicicleta e outros meios de locomoção por este local, onde não tem acostamento, o que acaba colocando a vida dessas pessoas em risco”, salienta Yves Carbinatti.



De acordo com a Prefeitura, o solo está em processo de nivelamento para receber a emulsão asfáltica. O calçamento será feito em aproximadamente 270 metros de comprimento, partindo do ponto de ônibus localizado em frente ao condomínio Recreio das Águas Claras em direção ao Residencial Florença. A passagem terá dois metros e meio de largura e deverá ser concluída nos próximos dias.



Ainda, segundo a prefeitura, para executar os trabalhos, estão sendo utilizados máquinas e equipamentos pesados. Por isso, a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade solicita a motoristas e pedestres que redobrem a atenção ao trafegar pelo local.