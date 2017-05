Tiro de Guerra presta homenagem a mães

“Vocês são a base de tudo em nossas vidas”, disse o atirador João Pedro, que discursou em nome dos colegas. “O maior presente que vocês podem dar a suas mães e demais familiares é a integridade moral e o respeito a todos”, afirmou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que participou da solenidade ao lado da esposa Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

O evento também marcou as comemorações dos 72 anos da vitória dos aliados sobre a Alemanhã nazista na Segunda Guerra Mundial. “Os soldados brasileiros também fizeram parte desta vitória”, lembrou o primeiro sargento Fábio Alexandre Ferreira – chefe de instrução do Tiro de Guerra, acompanhado do instrutor Jussiê de Souza Dantas.