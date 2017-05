Rio Claro busca apoio para realizar Semana Municipal da Pessoa com deficiência

O anúncio feito pela Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Fenapaes) mobiliza cidades do país que tem interesse e tradição em realizar evento deste porte. Integrante do grupo responsável pela organização da Semana da Pessoa com Deficiência em Rio Claro, o vice-presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, Julinho Lopes esteve com a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, Linamara Rizzo Battistella, no mês passado em Campos do Jordão onde ocorreu o 61º Congresso Estadual de Municípios.

Na ocasião, Julinho Lopes solicitou apoio do governo paulista para que Rio Claro possa, mais um ano, contribuir com trabalho de importância inquestionável. “O governo, através da secretária Linamara, trata-se de um com parceiro para que o município possa contar com programação de qualidade”, observa o vereador ao recordar-se que a cidade já recebeu exposição itinerante, desfile de moda inclusia, entre outros suportes do governo.

No ano passado, a Semana da Pessoa com Deficiência abordou, entre outros temas, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI número 13.146/2015. Para a secretária, a LBI é um instrumento legal que vai “mudar atitudes, ampliar horizontes e equiparar oportunidades para mais de 45 milhões de brasileiros (dados do Censo IBGE 2010)”.