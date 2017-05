Reajuste de mensalidade de plano de saúde por faixa etária e o último posicionamento do Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

O julgamento deu-se no RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.568.244 – RJ (2015/0297278-0), cujo relator foi o ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. O voto traz apontamentos importantíssimos sobre a saúde suplementar, citando dados empíricos que mostram que as despesas médicas com a assistência à saúde dos beneficiários da última faixa etária (59 anos em diante) é 7 vezes, ou mais, maior que as despesas com beneficiários da primeira faixa etária.

Segundo a decisão do STJ, as limitações normativas prestigiam e garantem a preservação dos dois pilares que sustentam o contrato de plano de saúde: o pacto intergeracional e a prevenção da antisseletividade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, são legítimos os preços estabelecidos em fracionamento de grupos etários, a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. Os usuários de maior idade não são surpreendidos com percentuais de reajuste muito elevados, havendo distribuição entre os beneficiários mais jovens de parte da despesa que tornaria a mensalidade dos mais velhos excessivamente onerosa. Essa diluição deve ser razoável, para que não haja abandono ou exclusão dos de mais tenra idade do sistema por falta de atratividade econômica, o que levaria, com o tempo, à insolvência e à ruína do próprio plano.

A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada.

Quanto aos contratos antigos e não adaptados, ou seja, seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da ANS.

Em se tratando de contrato firmado ou adaptado entre 1999 e 2003, deverão ser observadas 7 (sete) faixas etárias, não podendo a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. Já para os contratos firmados a partir de 1º/1/2004, incide a observância de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos.

Enfim, a abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência da operadora. Com essa recentíssima decisão paradigma do STJ, espera-se menos litígios judiciais sobre esse difícil tema.

William Nagib Filho – Advogado