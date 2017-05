Projeto da Polícia Montada em prol das crianças

Na última sexta-feira, 5, o vereador Seron do Proerd (DEM) esteve no Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, em São Paulo, com o objetivo de conhecer o projeto denominado Volteio Interativo voltado às crianças e adolescentes na capital paulista.

Amplamente difundido nos Estados Unidos e em diferentes países da Europa, o Volteio Interativo utiliza os princípios da modalidade, uma ginástica corporal executada sobre o cavalo em movimento, associado a jogos cooperativos, dinâmicas que despertam a consciência do trabalho em equipe e estimulam a interação social com enfoque no respeito e união de pessoas, reforçando a confiança em si mesmo e nos outros.

Hoje, assinala o parlamentar, Rio Claro conta com a escola de equitação no Destacamento de Polícia Montada em parceria com a Udam com sede no Cervezão. Seron destaca a importância de aprimoramento do projeto que hoje atende cerca de 25 crianças com uma hora e meia de trabalho por semana.