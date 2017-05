Prefeito encaminha projeto para que Rio Claro tenha hospital móvel

O município de Rio Claro pretende investir R$ 5 milhões no funcionamento de um hospital móvel para diminuir a fila de espera por consultas, exames e cirurgias. “Isto só será possível graças aos cortes que fizemos em gastos, como no carnaval e no número de comissionados”, afirmou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, na manhã desta segunda-feira (8) ao entregar aos vereadores projeto de lei que institui o “Pacto pela Saúde Municipal” e autoriza o credenciamento de institutições privadas para prestar serviços de saúde com valores da tabela SUS (Sistema Único de Saúde).

“Herdamos uma fila de espera de aproximadamente 37 mil procedimentos, que precisa ser reduzida logo para cessarmos a grande demanda nos serviços de urgência”, observou o secretário municipal de Saúde, Djair Francisco.

O prefeito Juninho anunciou que o objetivo é instalar o hospital móvel em carretas no Espaço Livre Centro, localizado na Avenida Visconde com Avenida 10. A meta do governo municipal é iniciar o atendimento ao público em junho, mês de aniversário de Rio Claro, e realizar os serviços durante um ano.

Encaminhado ao presidente da Câmara André Godoy, o projeto dará entrada na Casa de Leis durante sessão ordinária desta segunda. “No que depender da Câmara de Vereadores este prazo será cumprido”, afirmou o vice-presidente Júlio Lopes. “Vamos convocar comissão conjunta para acelerar o trâmite do projeto”, disse o vereador Val Demarchi, presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

“São ações que trarão mais dignidade no atendimento à população”, destacou o líder de governo, vereador Seron do Proerd. Também estiveram presentes os vereadores Geraldo Voluntário, Hernani Leonhardt, Adriano La Torre, Rafael Andreeta e Luciano Bonsucesso, e o procurador geral do município, Rodrigo Ragghiante.

O hospital móvel de Rio Claro deverá ter as mesmas características de projeto que funciona com sucesso em São Paulo. Em janeiro, o prefeito, André Godoy e outros vereadores rio-clarenses e gestores da saúde estiveram na capital para conhecer detalhes de funcionamento deste tipo de atendimento.