PM prende infrator pela pratica de receptação e recupera celular

Os policiais da equipe de ROCAM realizavam patrulhamento na área central, quando avistaram uma pessoa em atitude suspeita, e após realizarem a abordagem, obtiveram sucesso em localizar um aparelho celular, verificando após consulta do número do IMEI do aparelho que se tratava de produto de furto.

Na sequência o infrator foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo ouvido e liberado pelo Delegado de Polícia.

Guarda civil localiza Honda Biz furtada

Na noite de quarta-feira 10/05/2017, por volta das 22h35, a viatura 4.87 da Guarda Civil com os GCMs Ferraz e Djalma, em patrulhamento pela Rua 2-A entre Avs. 40 e 42 no Jardim Primavera, depararam com uma motoneta Honda Biz preta, placa ECC 5924 de Rio Claro, estacionada na via pública sem nenhuma pessoa nas imediações. Achando estrando a situação, os GCMs através do Centro de Comunicação da Guarda Civil (C.COM), realizaram a pesquisa do emplacamento, o qual era de uma motocicleta Sundown/Hunter 125 SE, ano 2007 da cor prata de Rio Claro. Já a pesquisa efetuada pelos números do chassi, acusava uma Honda Biz preta com queixa de furto.

Guarda civil prende indivíduos por furto qualificado pelo Campo do Coxo

Na tarde de Terça-feira 09/05 aproximadamente 16h a Vtr 486 com os Gcms Vieira e Andrade ao efetuar patrulhamento pela Área Rural Campo de Coxo depararam com o veículo Parati de cor Azul placas CHZ 2014 de Rio Claro

A GCM observou que no interior do veículo se encontrava quatro indivíduos. Ao perceberem a aproximação dos Gcms para abordagem dois conseguiram se evadir meio ao canavial e dois permaneceram no local. Os Gcms ao fazer varredura no veículo localizaram 01 Bomba d’Água elétrica de 05 cavalos e várias ferramentas. Ao serem indagados pelos Gcms confessaram o delito informando que subtraíram de uma propriedade próximo do local. Os Gcms conseguiram localizar a vítima que reconheceu seus equipamentos. Diante dos fatos os Gcms deram voz de prisão aos mesmos que foram conduzidos ao Plantão Policial onde a autoridade competente elaborou BOPC 4903/2017 FURTO QUALIFICADO (Artigo 155 C.Penal) bem como AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO dos equipamentos e do veículo. A Gcm elaborou RO GCM 828/2017 Furto Qualificado.