LUZES DA CIDADE: COISAS DO FUTURO

Augusto Hofling

Ultimamente tem surgido várias obras escritas falando do futuro, referindo-se ao próprio livro bíblico Apocalipse, como àqueles que foram escritos em épocas anteriores, demonstrando assim que tal assunto interessa sempre porque todos nós sentimos necessidade de mais provas de que Deus é uma realidade presente, passado e futuro. Uma obra: “Venha conhecer o futuro” De Meno kalisher: “FUTURO”: nos convence de que precisamos estar sempre estudando e pesquisando para que não fiquemos para trás: primeiramente aprendendo com cultos autores, procurando mais e mais informações para que nos situemos num mundo tão complexo. “A Igreja é o corpo do Messias e constitue tanto de hebreus quanto de gentios que crêem em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal.” Seus membros atuam no presente como sacerdotes e no mundo, como embaixadores de Deus, comissionados na tarefa de proclamar o evangelho a todos os homens, Evangelho este que trás boas novas da salvação encontrada unicamente no Senhor Jesus.” Se existe o Cristo, Aquele que ama e salva as pessoas em todos os sentidos, coexiste o Anticristo: enganador de múltiplas formas. A humanidade tem de sofrer conforme expressão vinda do Antigo Testamento: o sofrimento prolongado de todos os homens, de acordo com o livro de Daniel, simbolicamente o tempo da Tribulação de 7anos. Surge o Anticristo, um governante mundial prometendo a paz, haverá uma tremenda guerra com calamidades, perseguições, mas os cristãos não adorarão o Anticristo, eis que os verdadeiros cristãos serão salvos, por fim, arrebatados, outro acontecimento fantástico: o apóstolo João mostra que os salvos serão recompostos mesmo depois de mortos. O Messias fará o Reino sobre a Terra com presença dos salvos. Haverá ainda fenômenos como a mudanças benéficas, o caso de animais carnívoros passarem a pastar nos campos… Mil anos de paz para os bons cristãos, porém ao fim desses deis séculos o Anticristo será solto e haverá a Batalha Final e ele será lançado no lago de fogo e enxofre para todo o sempre. Um Novo Céu e uma Nova Terra serão, por fim, estabelecidos. Quanto aos bandidos e maldosos serão eles condenados para sempre, com sofrimento por toda a eternidade.

Está aí o grande alerta dos profetas das Sagradas Escrituras aos homens: “Perseverem os cristãos no caminho do bem e da felicidade, da paz e do amor fraternal.”