Fundo Social realiza arrecadação de alimentos em supermercados

O Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro realiza neste sábado (13) campanha de arrecadação de alimentos. A população poderá colaborar com a campanha doando a partir de um quilo de alimento não perecível. Os pontos de coleta serão montados em vários supermercados da cidade. A ação conta com apoio do Tiro de Guerra, da Defesa Civil e de voluntários das entidades participantes da rede socioassistencial que fazem atendimento às famílias carentes do município.

Atiradores do Tiro de Guerra e os voluntários permanecerão nos locais de coleta orientando os consumidores e recebendo os alimentos não perecíveis. “O povo de Rio Claro sempre foi muito solidário e tenho certeza de que poderemos contar com sua colaboração em mais essa ação para ajudar quem mais precisa”, afirma Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro.

As doações serão encaminhadas ao Banco de Alimentos para distribuição às entidades assistenciais. A entrega está marcada para o dia 19 de maio. Depois as entidades entregarão os alimentos às famílias.

Além da campanha de arrecadação de alimentos, o Fundo Social também recebe donativos ao longo do ano. A entrega pode ser feita na sede do órgão que fica no primeiro andar do paço municipal. No final do mês passado, o Fundo Social recebeu 350 quilos de alimentos doados pelos organizadores da Corrida Caprem V+ Saúde, que teve apoio da Secretaria Municipal de Esportes. Em março, outros 350 quilos de alimentos foram doados pelo Motoclube Cavaleiros de Malta.