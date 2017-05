Fundação de Saúde de Rio Claro

O núcleo de Educação em Saúde, Treinamento e Desenvolvimento (NESTD) realizou na tarde de quinta-feira (11) atividade de capacitação e integração direcionada aos chefes de núcleo de todas as unidades de saúde de Rio Claro e também aos gerentes de departamentos da Fundação de Saúde.

Ministrada pela empresa Arenna Consultoria, com o palestrante João Arenna, a atividade abordou temas ligados à gestão, com foco em liderança e relações interpessoais. Na abertura do evento, realizado na Faculdade Anhanguera, o secretário municipal de Saúde de Rio Claro, Djair Claudio Francisco, falou sobre a importância do trabalho em equipe bem coordenado. “Bons líderes garantem uma equipe que trabalha satisfeita e a consequência disso é o bom atendimento de saúde à população em todos os níveis, desde a atenção básica até a urgência e emergência”, destacou o secretário, agradecendo o empenho e disposição de todos para realizar um trabalho cada vez melhor.