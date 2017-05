Fórmula 1: Hamilton sai na frente e Massa Larga em 9º no GP da Espanha

E. Cortez

Olá amigos! E estamos de volta para mais uma etapa emocionante da Fórmula 1, desta vez na Espanha, com largada às 9 horas em Barcelona.

No treino classificatório, Lewis Hamilton deixou para trás o desempenho abaixo do esperado no GP da Rússia e conquistou a pole position nesta quinta etapa da temporada.

Com 1min19s149, tempo da primeira tentativa no Q3, Hamilton bateu Sebastian Vettel por 0s051 e chegou à pole de número 64 na carreira, ficando a uma de igualar Ayrton Senna. O líder na estatística é Michael Schumacher, com 69.

Valtteri Bottas também foi bem durante a qualificação. Por conta de um erro na última tentativa acabou perdendo a chance de ficar com a pole. Mesmo assim, ficou em terceiro, com o tempo de 1min19s373. Kimi Raikkonen, da Ferrari, fecha a segunda fila. O finlandês cravou 1min19s439 e largará em quarto.

Com dificuldades esperadas para a Williams em Barcelona, o brasileiro Felipe Massa conseguiu a 9ª posição no grid de largada, dentro da expectativa de largar no top 10. “Eu esperava estar largando em 7º, era a melhor posição que a gente poderia estar largando aqui. O pneu acabou perdendo no último setor. Travei um pouco a roda na curva 10. No final estamos na briga. Sem dúvida estou motivado para a corrida, podemos conseguir um bom resultado nessa pista. Não é a pista ideal, pensando na carga aerodinâmica, a gente sofre contra algumas equipes. Mas estamos na briga”, declarou após a classificação.

A surpresa do dia ficou por conta do espanhol Fernando Alonso, da McLaren. Mesmo com os diversos problemas e limitações do motor Honda, ele foi capaz de superar todas as expectativas colocando o carro na sétima colocação (1min21s048). Atrás dele estará Sergio Pérez, da Force India, em oitavo. Max Verstappen e Daniel Ricciardo tentaram tirar o máximo do carro, mas ficaram apenas com o quinto e sexto tempos, respectivamente. Esteban Ocon, da Force India, fecha o top 10.

Após quatro corridas disputadas na temporada, o alemão Sebastian Vettel lidera o Mundial de Pilotos, com 86 pontos somados. O piloto da Ferrari é seguido por Lewis Hamilton, da Mercedes, com 73 pontos. Valtteri Bottas (63), Kimi Raikkonen (49) e Max Verstappen (35) aparecem na sequência.

Uma novidade para a corrida de hoje é que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) ampliou a zona do DRS – área permitida para a ativação da asa traseira móvel – em 100 metros na reta principal do circuito de Barcelona. A medida é uma forma de aumentar as chances de ultrapassagem durante a corrida deste domingo.

Com carros mais largos e rápidos em 2017, a F1 viu uma queda acentuada no número de ultrapassagens. E agora também deseja evitar o que aconteceu no GP da Rússia, há duas semanas, quando não houve nenhum ganho de posição na pista.