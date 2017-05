Fim de semana com muitas atrações no Shopping Rio Claro

O fim de semana é especial para as mães, e o Shopping Rio Claro é o lugar perfeito para passear com a sua mãe, aproveitar as delícias gastronômicas e também as atrações de cultura e lazer.

A Feira de Flores do Garden Cerri, por exemplo, que fica até domingo, 14, próximo à loja O Boticário, encantará os olhos das mulheres e também dos homens. Cores, perfumes e variedades, como hortências, tulipas, lírios, gloxínias, campânulas e lisiantus, com suas cores sutis do outono e inverno. As flores de outras estações também disponíveis na feira do Garden Cerri são gérberas em várias cores.

Para a criançada, as opções são os bichos motorizados do Quiosque Pelucinhas, os carrinhos elétricos da The Cars, tem ainda o simulador de montanha-russa da Rilix Coaster, os novos brinquedos da empresa Mundo da Diversão, indicado para crianças de 2 a 12 anos, com parede de escalada inflável de mais de 4 metros, supertobogã de jacaré de 4 metros, pula-pula, games e muito mais. Vale destacar, que crianças com necessidades especiais, acompanhadas dos pais, não pagam. E ainda, os games e jogos mais famosos da World Games.

Também dá para pegar um cinema e as opções de filmes são Alien – Covenant, Guardiões da Galáxia Vol. 2, Velozes e Furiosos 8, A Bela e a Fera, Ninguém Entra, Ninguém Sai e A Cabana.

As mães também são homenageadas pelo Shopping Rio Claro com muita música com as apresentações musicais da Cantata Mês das Mães, que acontece durante todo o mês de maio na Praça de Alimentação. Na sexta-feira, a partir das 19h, a Escola de Música Maria Isabel se apresenta dentro da programação da Cantata e no sábado, a partir das 20h, será a vez do Coral da Guarda Mirim. E no domingo o horário do almoço terá uma bela apresentação musical a partir das 12h. A dupla The Loopers interpretará canções que emocionarão toda família.

E também no domingo, no espaço em frente à DiGaspi, a partir das 16h, haverá sessões do Teatro de fantoches. Em parceria com a Faculdade Asser, o teatrinho tem encantado as crianças, que lotam o espaço para acompanharem as aventuras dos personagens mais famosos das histórias infantis.

Os adultos não podem perder as exposições “Janela Aberta – esperança que renasce”, do arquiteto, urbanista e artista plástico Silvio Iamondi, “Arte, cor, luz e expressão”, de Lúcia Pedroso, “Pet’s Color”, da artista Damares Rampin, e “De Mãe para Mãe”, do Grupo MAMA. Vale a pena conferir!





Campanha Mês das Mães e Namorados

O Shopping Rio Claro promove a campanha “Meus dois amores”, iniciada em 29 de abril e que prossegue até 18 junho, com sorteio em 21 de junho de dois Fiats Mobi e quatro i-Phones 7. Para participar do sorteio é simples: a cada R$ 100,00 em compras, os clientes trocam os cupons fiscais por um cupom da promoção. E o melhor é que as trocas de cupons de segunda a quinta-feira valem cupons em dobro. O balcão de trocas está localizado ao lado da C&A e as trocas por cupons deve ser feita no horário de funcionamento das lojas do Shopping Rio Claro. A loja com o balcão de trocas está sinalizada com a comunicação da campanha e o regulamento e lojas participantes estão disponíveis no site do Shopping Rio Claro – www.shoppingrioclaro.com.br.