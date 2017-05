Faça suas compras no Shopping Rio Claro 

Os clientes que fizerem suas compras no Shopping Rio Claro têm mais chances de ganhar os prêmios da Campanha Meus dois Amores. Neste domingo, 14 de maio, quem apresentar o comprovante de compras receberá o quádruplo de cupons!

A campanha sorteará dois Fiats Mobi 0 Km e quatro iPhones 7 no dia 21 de junho e para participar do sorteio é simples: a cada R$ 100,00 em compras, os clientes trocam os cupons fiscais por um cupom da promoção. O balcão de trocas está localizado ao lado da C&A e acompanha o horário de funcionamento das lojas do Shopping Rio Claro. O regulamento e lojas participantes estão disponíveis no site do Shopping Rio Claro -www.shoppingrioclaro.com.br.