Espetáculo no Sesi Rio Claro faz Palco Virar Mar

Contos do Mar promete reascender nas crianças a vontade de ler e imaginar as histórias mágicas encontradas nos livros. O espetáculo acontece neste sábado, 13 de maio às 16h. A entrada é gratuita

SESI Rio Claro recebe no dia 13 de maio sábado às 16h, Contos do Mar, um espetáculo repleto de magia, mistérios e lendas. A entrada para as duas apresentações é gratuita e os ingressos podem ser reservados antecipadamente pelo Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi).

Os atores da Cia. Quatro Manos perceberam que, em sua infância, passaram as férias mergulhados no mesmo oceano, o que banha o Brasil e que deságua nas costas do Uruguai. Nesta jornada, e lembram narrativas curtas desse aquático mundo à parte. O espetáculo é composto por várias histórias originadas na antiga tradição de oralidade de autores anônimos, traz o universo fantástico das fábulas e dos contos antigos, inspiração para duas histórias que se tornam o eixo principal da montagem e que ao final se juntam.

A companhia tem como objetivo fazer do teatro uma ferramenta de estímulo ao hábito da leitura, que hoje, devido às novas tecnologias e entretenimentos, está sendo perdido pela geração atual. Com uma linguagem ágil e contemporânea, conquistadas graças aos elementos cênicos e lúdicos, a peça se aproxima do universo infantil de hoje em dia.

Ficha técnica

Autoria: Flávio de Souza e Marcos Camelo | Direção, figurino e cenário: Flavio de Souza | Elenco: Florencia Santangelo e Marcos Camelo | Iluminação: Paulo Denizot | Produção: Cia. Quatro Manos.

SESI Viagem Teatral

O programa realizado pelo setor de Artes Cênicas do SESI-SP apresenta um panorama da produção cênica brasileira contemporânea, proporcionando variadas experiências estéticas, para o fomento da diversidade cultural e o estímulo à formação de novas plateias. Os espetáculos de teatro, teatro-dança, teatro-circo, teatro de bonecos ou formas animadas e performances, selecionados via edital de chamamento ou convite, circulam nos teatros do SESI São Paulo, gratuitamente, o que contribui para que diversos públicos, adulto, jovem e infantil, tenham acesso a produções de qualidade, com grandes nomes da dramaturgia.