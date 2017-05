Confira os jogos marcados da 2ª rodada do Disputas do Campeonato de Futebol Master 5.0

A oitava edição do campeonato é organizada pela Prefeitura de Rio Claro, por intermédio da Secretaria de Esportes e Turismo (Setur). As oito equipes com melhor pontuação serão classificadas para a segunda fase da competição.

O primeiro jogo deste sábado será às 15 horas, no Esporte Clube Vasco da Gama, onde será realizada disputa entre os times A e B do Vasco. As demais partidas da rodada serão às 15h45. O IX de Julho joga em casa contra o Mancha e no campo da Mata Negra o time da casa enfrenta o Itirapina.

Na Lagoa Seca do Cervezão o Cruzeiro/Drogaria Total disputa com o Juventus e no distrital Fred Beltrame o Ipiranga enfrenta o Saltense. Em casa, o Cidade Nova encara a Sel. Master/C.A. Juventus/Cordeirópolis e, encerrando as partidas deste sábado, no distrital Juventude, o time da casa joga contra a Aliança/Cesar Mercado.