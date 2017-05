Coluna Edmar Ferreira

Começa hoje o Campeonato Brasileiro da Série A: 16h – Flamengo x Atlético/MG e às 19h – Corinthians x Chapecoense. Amanhã: 11h – Fluminense x Santos; 16h – Cruzeiro x São Paulo, Palmeiras x Vasco da Gama, Avaí x Vitória, Bahia x Atlético/GO e Ponte Preta x Sport; 19h – Grêmio x Botafogo e 20h – Coritiba x Atlético/GO.

Meus palpites para esta rodada: Flamengo 2 x 1 Atlético/MG, Corinthians 2 x 0 Chapecoense, Fluminense 2 x 1 Santos, Cruzeiro 1 x 1 São Paulo, Palmeiras 4 x 0 Vasco da Gama, Avaí 2 x 1 Vitória, Bahia 1 x 1 Atlético/GO, Ponte Preta 2 x 1 Sport, Grêmio 2 x 0 Botafogo e Coritiba 3 x 0 Atlético/GO.

O Allianz Parque receberá amanhã a abertura oficial do Campeonato Brasileiro. A principal atração para os torcedores será a exibição do troféu de campeão no gramado. No ano passado, a abertura foi no jogo Corinthians 0 x 0 Grêmio, no Itaquerão.

Cuca reestreia pelo Palmeiras amanhã contra o Vasco. Quando assumiu o Verdão em 2016, o treinador só foi ao estádio pela primeira vez na nona partida dele, quando venceu o River Plate/URU por 4 a 0. Com 21 jogos no Allianz Parque, Cuca vai se tornar em breve o técnico com mais partidas no estádio, superando Marcelo Oliveira, com 23 partidas. Dos próximos quatro confrontos do time, três deles serão em casa: Vasco (Campeonato Brasileiro), Internacional/RS (Copa do Brasil) e Atlético Tucumán/ARG (Taça Libertadores).

Segundo os números levantados pela Placar, Cuca tem aproveitamento de 82,5% no Allianz Parque e só perde para Eduardo Baptista, que deixou o clube com 86,6%. Em 75 jogos do Palmeiras desde a volta para casa, em novembro de 2014, seis técnicos diferentes já estiveram no banco de reservas.

Seis jogos completam hoje a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B: 16h30 – Londrina x Inter/RS, ABC x Paraná Clube, Criciúma x Santa Cruz e Bahia x Vila Nova; 19h – Goiás x Figueirense e 21h – Paysandu x Oeste.

Ninguém imaginava que Rogério Ceni desse tão errado em seu início de carreira como técnico do São Paulo. Três competições importantes (Paulistão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana) e três eliminações. É que o ex-goleiro tem prestígio de sobra, afinal de contas, nenhum técnico do Brasil conseguiria se manter no cargo depois dessa tragédia. Sem contar o prejuízo financeiro do Tricolor com esses tropeços. Te cuida Mito!

Mas não podemos deixar de elogiar o bom futebol apresentado pelo Defensa y Justicia nos dois jogos. O time foi competente na marcação e aproveitou a única falha defensiva do Tricolor. O time argentino, que trouxe uma grande torcida ao Morumbi, tem 82 anos de fundação e foi a sua primeira partida internacional como visitante. Imagine a festa na cidade.

O Limeirão deverá receber cerca de 10 mil torcedores esta noite. A Internacional, do técnico João Vallim, decide o acesso para a Série A-2 contra o Monte Azul, às 19h. No primeiro jogo em Monte Azul Paulista no domingo passado, houve empate por 1 a 1. Não há vantagem nesta fase, ou seja, se um novo empate acontecer, decisão da vaga nos pênaltis. Na outra semifinal, Olímpia x Nacional. No jogo de ida, o Olímpia venceu por 2 a 1, em São Paulo.

A seleção da Série A-3, divulgada pelo site Futebol Interior ficou assim: Wander (Monte Azul), Veloso (Olímpia), Carlão (Inter), Brumatti (Olímpia) e Calixto (Inter); Marquinho (Inter), Lucas Cezani (Monte Azul), Emerson Mi (Nacional) e Luizinho Melo (Olímpia); Tom (Inter) e Denner (Monte Azul). Técnico – Júlio Sérgio (Olímpia). Muito bem escolhida por sinal.

A Uefa anunciou o árbitro alemão Felix Brych, de 41 anos, para apitar a decisão da Copa dos Campeões da Europa entre Juventus e Real Madrid. O duelo está marcado para o dia 3 de junho, em Cardiff, no País de Gales. Brych é advogado e apitou a Copa do Mundo de 2014 e a Eurocopa de 2016. Será a segunda final de uma competição europeia apitada pelo alemão, que trabalhou na decisão da Liga Europa de 2014, em que o Sevilla conquistou o título ao derrotar o Benfica nos pênaltis.

O Fifa TMS, sistema de transferências usado por clubes de todo o mundo, indicam que os chineses gastaram 447 milhões de dólares em contratações de atletas brasileiros desde 2013. Isso representa quase metade de tudo que foi gasto pelos times da China no período, que foi 998 milhões de dólares. Só Hulk e Oscar foram responsáveis por boa parcela.

A Fifa vai mudar o critério de escolha para os melhores jogadores e técnicos do mundo. A premiação vai deixar de analisar o ano/calendário, como sempre foi, para analisar a temporada europeia. O próximo prêmio será entregue em outubro. Outra mudança será a rotatividade das sedes, que deixa de ser sempre em Zurique. A primeira cidade a receber o evento será Londres, no dia 23 de outubro de 2017.

O técnico Renan Dal Zotto, da Seleção Brasileira de Vôlei, convocou nesta semana os 18 jogadores para a disputa da Liga Mundial. O novo treinador manteve a base que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano passado. Dos 12 jogadores campeões olímpicos, dez foram chamados. Apenas Serginho e William ficaram de fora. Entre as novidades estão o ponteiro Rodriguinho, do Cruzeiro, e o central Otávio, do Taubaté.

Dos três melhores brasileiros no ranking de simples da ATP, somente Thomaz Bellucci subiu. O número 1 do Brasil ganhou três posições e subiu para o 54º lugar do ranking. Thiago Monteiro despencou 19 posições e agora ocupa o 100º lugar. Rogério Dutra Silva perdeu duas colocações e agora é o 71º do ranking.

Meu beijo e meu carinho para todas as mães de Rio Claro e região. Em especial a minha guerreira Márcia. Que Deus continue nos dando a alegria de tê-la ao nosso lado por muitos anos. Feliz Dia das Mães. Te amo mãe!

Curiosidade do dia: Durante o Campeonato Mineiro de 1942, o Cruzeiro teve três nomes. Até a 3ª rodada chamava-se Palestra Mineiro. Na 4ª rodada chamou-se Ypiranga Esporte Clube. Mas, na 5ª rodada passou a se chamar definitivamente Cruzeiro Esporte Clube. Observação: em 1942 o Atlético Mineiro foi campeão sem perder um jogo.