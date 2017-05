Cemitério abre até as 18 horas no fim de semana para atender 20 mil pessoas

O Cemitério Municipal São João Batista funciona em horário especial neste fim de semana, neste domingo, das 7 às 18 horas, bem como ocorreu no sábado. A medida visa facilitar o acesso do público que deve visitar o espaço na véspera e no Dia das Mães. O cemitério espera receber cerca de 20 mil visitantes nesses dois dias.

O diretor de Administração, Sérgio Christofoletti, informou que no sábado (13) foram abertos os portões da Rua 16 (principal) e da Rua 20. No domingo (14) os quatro portões vão ficar abertos durante o dia. Os portões laterais, localizados nas Avenidas 19 e 23, vão fechar às 17 horas, e os portões das Ruas 16 e 20, funcionam até às 18 horas. O público também poderá utilizar a capela para orações.

No domingo, agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vão realizar ação preventiva contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Haverá distribuição de panfletos com dicas de prevenção e combate ao vetor. Os agentes também vão orientar os visitantes sobre a necessidade de retirar as embalagens dos vasos de plantas e flores para evitar o acúmulo de água nos pratos que podem se tornar criadouros do mosquito.

O Cemitério Municipal recebeu uma série de melhorias nas últimas semanas, em preparação ao Dia das Mães, segunda data com maior número de visitantes, perdendo apenas para Finados. O lado exterior do muro recebeu nova pintura e algumas colunas de sustentação que estavam desgastadas foram refeitas. A capela foi reformada e pintada e o cemitério instalou caçambas para depositar o lixo que é retirado semanalmente. O local também foi dedetizado para eliminar insetos e baratas.