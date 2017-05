Campeonato Dente de Leite tem jogos do Sub-13 e  Sub-15  neste sábado

Os integrantes das categorias Sub-13 e Sub-15 retornam aos campos a partir das 8 horas. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Turismo (Setur).

O distrital da Lagoa Seca recebe jogos do grupo B. Assim, às 8 horas, na categoria Sub-13, o Setur/Band/IPI/Vila Nova Society enfrenta a Escolinha do Cris. Às 9 horas, pelo Sub-15, Setur/Band/IPI/Vila Nova Society joga contra o Real. Às 10 horas, pelo Sub-13, o Futebol Jovem disputa contra o Real. No Sub-15, às 11 horas, o Futebol Jovem disputa com o Meninos da Vila Santos.



Já o distrital do IX de Julho recebe dois jogos do grupo A. Às 8h30 na categoria Sub-13 o São Dimas enfrenta o São Caetano e às 9h30 os mesmos times se enfrentam na categoria Sub-15.

No distrital do Juventude também serão realizados dois jogos do grupo A. Às 8h30 na categoria Sub-13 o Ararense enfrenta o Showbol e, pelo Sub-15, às 9h30 o Juventude disputa com o Showbol.