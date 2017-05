Vereador destaca importância de projeto para zerar a fila de espera na Saúde

Com este objetivo, o vereador Paulo Guedes (PSDB) ressalta a importância do projeto que institui o Pacto pela Saúde Municipal, que permitirá o credenciamento de instituições privadas para prestar serviços de saúde com valores da tabela SUS (Sistema Único de Saúde).

Com o projeto, que foi encaminhado pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, será possível ao município investir R$ 5 milhões no funcionamento de um hospital móvel para diminuir a fila de espera por consultas, exames e cirurgias.

A partir de requerimento de sua autoria, aprovado por unanimidade pela Câmara em fevereiro, Paulo Guedes destacava que com as unidades médicas móveis, conhecidas como Carreta da Saúde, serão atendidas as necessidades dos munícipes, que atualmente esperam por atendimento médico na rede pública do município.

“A exemplo de um programa similar que vem sendo desenvolvido com sucesso na cidade de São Paulo, a Carreta da Saúde terá a finalidade de estar zerando uma fila de cerca de 37 mil rio-clarenses que esperam por procedimentos hospilares e também exames ambulatoriais”, explica o vereador Paulo Guedes.

Os serviços deverão ser oferecidos no Espaço Livre da Avenida Visconde do Rio Claro e contarão com cirurgias eletivas (de média complexidade) e exames ambulatoriais, como endoscopia, mamografia e ultrassonografia.

Sobre a Carreta

A Carreta da Saúde pode ser considerada um hospital sobre rodas. Com 15 metros de comprimento e dotada de um sistema automatizado que permite a abertura das laterais, atingindo uma área de 100 m², o centro médico móvel possui quatro salas de atendimento climatizadas e com equipamentos de diagnósticos de alta tecnologia, áreas de esterilização, bem como duas amplas áreas de espera, banheiros e elevador para pessoas com dificuldade de locomoção. As unidades possuem capacidade de 9 mil atendimentos por mês, em dez diferentes especialidades médicas, deste modo, retirando a sobrecarga de demanda do SUS.