Time do Emprego abre inscrições para 60 vagas em Rio Claro

Rio Claro abriu nessa segunda-feira (8) mais duas turmas do Time do Emprego, programa estadual de inserção e recolocação no mercado de trabalho. São 30 vagas oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e 30 vagas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Podem se inscrever maiores de 16 anos que estão desempregados ou em busca do primeiro emprego.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de maio na sede do PAT que fica na Avenida 3, número 536, entre as Ruas 6 e 7, Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Informações pelo telefone (19) 3534-0422. Com relação as 30 vagas ofertadas pela Secretaria de Assistência Social, as inscrições devem ser feitas na sede da pasta que fica no Núcleo Administrativo Municipal (NAM), na Rua 6, número 3.265, Alto do Santana. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, telefone (19) 3522-1930. Em ambos os casos, é preciso levar CPF, RG e carteira de trabalho.

O curso terá início no dia 22 de maio e as aulas serão ministradas nos mesmos locais das inscrições. No PAT, as aulas acontecerão todas as terças e quintas-feiras, das 8h30 às 12h30, e na Secretaria de Assistência Social, às segundas e quartas-feiras, das 9 às 12 horas.

No total, serão realizados 12 encontros, dois a cada semana. Cada encontro irá abordar um tema relacionado ao mercado de trabalho. “O programa orienta o trabalhador na busca de um emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificações profissionais”, explica Laerte Tebaldi Filho, diretor do PAT de Rio Claro. “O Time do Emprego ajuda os trabalhadores a adquirirem um conhecimento que os acompanhará para muito além do emprego”, destaca Arlete Lima, do setor de Captação de Vagas do PAT.

No curso, os participantes vão receber dicas sobre como se comportar nas entrevistas de emprego e testes de seleção, aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículo, noções de empreendedorismo, apresentação pessoal, comunicação e expressão, como gerir as finanças em período de desemprego, entre outros conteúdos.