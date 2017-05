Segurança Alimentar é tema de seminário e oficina em Rio Claro

Rio Claro sedia hoje, sexta-feira (12) o I Seminário e Oficina Regional de Segurança Alimentar e Nutricional promovido pela Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional de Campinas, com apoio da prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria de Assistência Social. O evento será realizado das 9 às 17 horas no auditório da Faculdade Asser localizada na Rua 7, 1.193, Centro de Rio Claro. As inscrições podem ser feitas pelo www.consea.sp.gov.br. As vagas são limitadas.

O evento deverá contar com a presença de representantes dos 90 municípios que integram a Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional de Campinas, uma das 16 que compõem o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Consea), órgão consultivo do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

“O objetivo do evento é divulgar informações sobre segurança alimentar e nutricional e favorecer a troca de experiências entre conselheiros e representantes da sociedade civil e do poder público”, afirma a secretária municipal de Assistência Social, Érica Belomi.

A diretora do Departamento de Gestão de Programas Complementares, Fabiana Heguis, explica que o seminário é destinado a gestores municipais, conselheiros e outras pessoas envolvidas com o tema. “O evento é o primeiro passo para planejar a implantação do Sisan em nível municipal”, comenta. O Sisan é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que visa universalizar o acesso à alimentação adequada e saudável.

O seminário irá abordar vários temas. O secretário executivo do Consea, José Valverde Machado Filho irá falar sobre “Políticas Públicas do Estado de São Paulo para o fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em âmbito municipal”. O “Sistema de Compras Públicas da Agricultura Familiar” será o tema abordado por Michel Reche Beraldo, coordenador da Codeagro (Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios).

Outro assunto em discussão será o “Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social”, com palestra de Renata Vieira de Miranda Cunha, gerente de Produção e Renda da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania (Itesp). A coordenadora estadual das Ações de Alimentação e Nutrição, Adriana Bouças Ribeiro, discutirá “Novo Guia Alimentar para a População Brasileira”. As palestras serão proferidas no período da manhã. À tarde, será realizada a oficina regional para iniciar a implantação do Sisan municipal com a professora Maria Rita Marques de Oliveira, da Universidade Estadual Paulista (Unesp).