São Paulo terá Política de Agroecologia e Produção Orgânica

Será apresentado oficialmente, no próximo dia 17, às 10 horas, no Auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o Projeto de Lei 236/2017, que estabelece a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica (PEAPO)

A iniciativa é um dos resultados do trabalho de uma Frente Parlamentar criada há cerca de quatro anos com a finalidade de discutir alternativas para oferecer à população alimentos saudáveis e definir mecanismos de preservação dos recursos naturais na atividade agrícola.

Coordenada pelo deputado Aldo Demarchi e pela deputada Ana do Carmo, a Frente passou a trabalhar na definição de uma política específica para o setor em 2015. No ano seguinte, foram realizadas sete audiências públicas que contribuíram para a redação final do PL 236. Todas as atividades tiveram apoio e participação de entidades públicas e privadas, movimentos sociais e outros segmentos interessados na agroecologia e produção orgânica.