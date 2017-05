Regularização dos imóveis do Bloco G

O vice-presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, vereador Julinho Lopes (PP), esteve segunda-feira, 8, no Núcleo Regional do CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), sediado em Araraquara, juntamente com o secretário de Habitação, Anderson Golucci, para uma reunião com o gerente Benedito dos Santos, responsável pela unidade, que dentre outras coisas, discutiu a regularização dos 66 imóveis do Bloco G, localizado no Jardim Novo I.

“Nesse local houve invasão e a reintegração de posse. Essas residências foram disponibilizadas às famílias com cadastro na prefeitura. Mas, desde então, o processo está travado e as pessoas não possuem o direito do imóvel”, explicou Julinho Lopes.

Segundo o parlamentar, para que estas famílias possam ter sua situação regularizada, é necessário a ação conjunta entre a prefeitura e o órgão estadual. “Conversamos com o Benedito dos Santos, que se prontificou a visitar Rio Claro, conhecer nossas demandas e estreitar as relações com o município”, explicou o vereador. “O secretário de Habitação Anderson Golucci acolheu nosso pedido e não está medindo esforços nesse sentido. A parceria com o CDHU poderá resolver este problema que se arrasta há anos”, concluiu Julinho Lopes.