População pode tomar vacina contra gripe no Jardim Público

Quem faz parte dos grupos de risco e ainda não tomou a vacina contra a gripe pode se vacinar no Jardim Público em Rio Claro. De 8 a 12 de maio o trailer da Fundação Municipal de Saúde estará atendendo no jardim, das 9 às 15 horas. Os alvos preferenciais da campanha de vacinação são idosos, crianças de seis meses a quatro anos, trabalhadores de saúde, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, que são os grupos mais vulneráveis aos quadros graves e complicações da doença. As crianças menores de 5 anos somente serão vacinadas nas unidades de saúde (UBS e USF) de referência.

Durante esta semana, a vacinação contra a gripe prosseguirá normalmente nas unidades de saúde (UBS e USF), das 8 às 16 horas. Na sede do Sepa (Avenida 19 esquina com a Rua 10) e do Cead (Avenida 24, 1.040, Santa Cruz), haverá vacinação das 9 às 15 horas de 8 a 26 de maio. A meta é vacinar cerca de 55 mil pessoas em Rio Claro. A campanha de vacinação vai até o dia 26 deste mês.

Para pessoas que tenham apresentado febre recente, recomenda-se adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore. Portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina. Quem possui histórico de alergia grave e prévia a ovo ou a algum outro componente da vacina não deve se vacinar. É importante levar a Caderneta de Vacinação ou algum comprovante da situação vacinal ao local de vacinação.

No próximo sábado (13) será realizado o Dia D da vacinação contra a gripe em todo o país. Em Rio Claro, além das UBSs e USFs, que funcionarão das 8 às 17 horas, também haverá vacinação no Jardim Público, no Cead e no Sepa, também das 8 às 17 horas.

A Fundação de Saúde recomenda que as pessoas não deixem para se vacinar nos últimos dias da campanha, quando normalmente as filas são maiores. Quem quiser saber qual é a unidade de saúde mais próxima de sua casa pode acessar o site da autarquia, pelo endereço www.saude-rioclaro.org.br/enderecos.htm.