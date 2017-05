Mulheres que cantam e encantam 2017

Desta vez cantores convidados e as cantoras já conhecidas do público interpretarão músicas que relembram deste a banda Toto, como também renomados compositores e autores como Michael Bublé, Laura Pausini, Meghan Trainor, John Legend, Garth Brooks, John Travolta, Lionel Richie, Phil Collins, Celine Dion e Bee Gees.

Do repertório nacional, Elis Regina, Tom Jobim, Verônica Sabino, Emilio Santiago, Ivete Sangalo, Seu Jorge, Elba Ramalho e Zé Ramalho são destaques do repertório.

Passando por vários ritmos e épocas, os intérpretes desta edição serão as cantoras e cantores Luciene Narciso, João Rodrigo, Gustavo Guber, Carol Laudissi, Nicole Nagib, Lupa Mabuze, Ariane Nagib, Alexandre Rossetti, Vanessa Oliveira, Lizes Cortez, Celso Ferreira, Bianca Rubio, Eliza Sartori, Henrique Ariza, Marcos Gianei, Iara Castor Costa, Isabela Lima, Narciso Trevilatto, Celso Demarchi, Andréia Flauzino, Charles Henrique, Claudia Guilherme e Zé Ramalho Cover, além do coral ENCANTO JOVEM DA GUARDA MIRIM DE RIO CLARO.

O maestro Luciano Filho fez arranjos inéditos das músicas de maneira a valorizar a orquestra e as vozes, com muito romantismo, técnica e beleza harmônica.