Guarda Municipal aposenta cão Thor após oito anos de serviço

Na próxima segunda-feira (15), dia em que a Guarda Civil Municipal de Rio Claro completará 21 anos de fundação, o cão de faro Thor será aposentado oficialmente após oito anos de serviços prestados ao canil da corporação.

O coordenador do canil da Guarda Municipal, Ricardo Palma, comenta que o cão Thor – um pastor belga malinois – participou de diversas ocorrências com apreensões que foram destaques na região. “Podemos destacar o auxílio do Thor na apreensão de drogas ocorrida em Ipeúna, quando mais de uma tonelada de cocaína foram encontrados escondidos em pisos cerâmicos e localização de entorpecentes e armas em bairros de Rio Claro”.

Além de auxiliar nas ocorrências, o cão Thor participou de apresentações e palestras em empresas e escolas sobre ataques de cães.

Com 13 anos de atividade, o canil da Guarda Civil de Rio Claro se tornou referência no estado de São Paulo, com integrantes que ministram cursos para formação de profissionais nas guardas municipais de Araras, Americana, Artur Nogueira, Charqueada, Cosmópolis, Limeira, Leme, São Pedro, Ribeirão Preto, entre outras.

A equipe do canil conta com oito guardas civis, todos com curso de cinofilia e especialização em áreas como adestramento, detecção de drogas, armas e explosivos, figuração e proteção. Médico veterinário também integra o grupo de GCM’s do canil.

Além de Thor, o canil da GCM tem ainda outros quatro pastores belgas malinois – Thor, Safira, Athila, Ágatha e Zeus e mais dois filhotes, da raça pastor holandes, completam a equipe de sete animais.

Os cães têm participação ativa nas ações de segurança da cidade e trabalham em eventos esportivos, festas populares, desfiles cívicos. São treinados para agir em casos de distúrbios civis e para farejar entorpecentes, entre outras atividades.

Criminoso é preso pela Policia Militar

por porte ilegal de arma de fogo

Policiais Militares da Companhia de Força Tática prenderam um criminoso por porte ilegal de arma de fogo, na tarde da última terça-feira (10), em Rio Claro

Durante Operação Força Total, os policiais realizavam patrulhamento no Jardim Bandeirantes quando avistaram duas pessoas, conduzindo uma bicicleta, em atitudes suspeitas, e após realizarem os procedimentos de busca e diligências até a residência de um dos abordados, obtiveram sucesso em localizar um revólver, com a numeração suprimida, juntamente com duas munições.

Na sequência ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo um deles encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça, sendo o outro ouvido e liberado.

Traficante de drogas é preso pela PM

Policiais Militares da Companhia de Força Tática prenderam um traficante de drogas, na noite da última terça-feira (09), em Rio Claro

Durante Operação Força Total, os policiais realizavam patrulhamento no bairro Terra Nova, quando avistaram uma pessoa em atitude suspeita, e após realizarem os procedimentos de busca localizaram a quantia de R$ 277,00. Posteriormente com apoio da equipe do Canil, foram realizadas diligências em uma residência e em uma mata próxima do local da abordagem, obtendo sucesso em localizar 11 porções de crack, totalizando 0,610 Kg, 01 porção de cocaína, além de 04 aparelhos celulares, 01 caderno com anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas e diversos apetrechos utilizados para o preparo e embalo de drogas.

Conduzido ao Plantão Policial, foi realizado o registro da ocorrência, sendo o traficante encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.