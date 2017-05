Garden Cerri do Shopping Rio Claro promove feira de flores para o Dia das Mães

Para este ano o Garden Cerri preparou um espaço muito especial para todos os clientes que visitarem o Shopping Rio Claro: a Feira de Flores, localizada próximo ao O Boticário. O espaço foi montado em uma carruagem com muitas opções de flores para presentear da mãe mais tradicional até a mãe mais moderna.

A feira tem flores da estação do outono e inverno para aquela mãe que adora ver seu jardim florido mesmo no frio. São flores de encher os olhos como hortências, as tão amadas tulipas, lírios, flores muito perfumadas, gloxínias, que estão bem floridas, campânulas, que têm um perfume encantador e uma bonita aparência semelhante a um sino de igreja, e lisiantus, com suas cores sutis. As flores de outras estações também disponíveis na feira do Garden Cerri são gérberas em várias cores.

Para as mães modernas e cheias de estilo, o Garden Cerri preparou lindos buquês arrojados e com uma decoração em telas, além de uma grande variedade de orquídeas especiais para o Dia das Mães.

E seguindo a tendência em decorações para ambientes internos, há as suculentas em terrários de diversos tamanhos e estilos.

Portanto, vá visitar a Feira de Flores do Garden Cerri do Shopping Rio Claro, pois com certeza você encontrará o presente ideal para sua mãe, sogra ou avó, pois o Garden Cerri tem a flor especial que ela merece!



Campanha Mês das Mães e Namorados

O Shopping Rio Claro promove a campanha “Meus dois amores”, iniciada em 29 de abril e que prossegue até 18 junho, com sorteio em 21 de junho de dois Fiats Mobi e quatro i-Phones 7. Para participar do sorteio é simples: a cada R$ 100,00 em compras, os clientes trocam os cupons fiscais por um cupom da promoção. E o melhor é que as trocas de cupons de segunda a quinta-feira valem cupons em dobro. O balcão de trocas está localizado ao lado da C&A e as trocas por cupons deve ser feita no horário de funcionamento das lojas do Shopping Rio Claro. A loja com o balcão de trocas está sinalizada com a comunicação da campanha e o regulamento e lojas participantes estão disponíveis no site do Shopping Rio Claro – www.shoppingrioclaro.com.br.