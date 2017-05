Exposição fotográfica conta a história do Rio Claro Futebol Clube

A prefeitura de Rio Claro, por meio do Arquivo Público e Histórico “Oscar de Arruda Penteado”, realiza exposição fotográfica sobre o Rio Claro Futebol Clube. A mostra reúne inúmeras imagens históricas que contam a trajetória do time. A população pode conferir as fotos no saguão do paço municipal na Rua 3 entre as Avenidas 3 e 5, região central da cidade.

“A exposição é uma chamada para o próximo evento cultural do Arquivo, o 112º Bate-papo Cultural que se realizará dia 18 de maio, às 20 horas, no Casarão da Cultura”, explica Mônica Frandi Ferreira, superintendente do Arquivo Público. No evento, o palestrante Renan Vidal Mina falará sobre a relação entre o Rio Claro Futebol Clube e a Companhia Paulista de Estradas de Ferro.

Geógrafo formado pela Universidade Federal de Alfenas, com parte de seus estudos realizados na Universidade de Vigo (Espanha) e mestrando pela USP, Renan participa de vários grupos de pesquisas sobre o tema. “Serão discutidos os contornos históricos que balizam o surgimento do Rio Claro Futebol Clube”, aponta o pesquisador. Serão abordados ainda o processo de disseminação do futebol através das linhas férreas, a dependência do clube em relação aos auxílios concedidos pela direção da Companhia Paulista, a inserção gradativa dos comerciantes e filhos de imigrantes italianos na rotina da agremiação e o enfraquecimento do paternalismo da empresa ferroviária.

O Casarão fica na Avenida 3, 568, Centro. A entrada na palestra é gratuita. Os participantes vão receber certificados de participação, além de participar do sorteio de kits.