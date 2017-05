Escoteiros são homenageados na Câmara Municipal

A solenidade para a entrega da Medalha de Honra ao Mérito Escoteiro foi realizada na noite da última quarta-feira, 10, no Plenário da Câmara Municipal. Presidida por Maria do Carmo Guilherme (PMDB), autora do Decreto Legislativo 446/2013 que institui a honraria, a solenidade contou ainda com as presenças dos vereadores Adriano La Torre (PP) e Geraldo Voluntário (DEM).

Além dos vereadores a Mesa Principal foi composta por: Leonor Cristina Pinto Favarim ; escotista do Grupo Escoteiro Marechal Rondon; Paulo Cesar Barbanera , diretor presidente do Grupo Escoteiro Santa Cruz; Alexandre Banchi, vice-presidente da Região de São Paulo; Prefeito municipal João Teixeira Junior , o Juninho da Padaria; Ricardo Gobbi e Silva, diretor presidente do Grupo Escoteiro Marechal Rondon; Filipe de Aquino Vitalle, comissário Distrital do 26º Distrito Escoteiro e Conceição Aparecida Vitória Christofoletti, Escotista Grupo Santa Cruz.

Maria do Carmo, que já atuou como Escotista, parabenizou as pessoas que ao longo dos anos mantém esta tradição na cidade sempre priorizando o bem coletivo. “Estamos diante de uma justa homenagem. No Grupo Escoteiro, desde cedo, as pessoas aprendem a respeitar as diferenças, trabalhar em grupo e ajudar o semelhante”, disse a vereadora. “Parabenizo também os pais e responsáveis destas crianças que não poupam esforços durante o ano para acompanhá-los nas atividades”, acrescentou a parlamentar.

Para Juninho da Padaria, os escoteiros simbolizam o caminho certo a ser percorrido para que as crianças de hoje possam se tornar pessoas responsáveis amanhã. “Temos de agradecer a todas as pessoas que há décadas ajudam a formar gerações de rio-clarenses. A educação é a base de tudo, e vocês escoteiros além da disciplina desenvolvem a prática de boas ações que vão levar para a vida toda”, comentou.



Os homenageados do Grupo Escoteiro Marechal Rondon foram:

(Lobinho) Wesley Nayon Oliveira de Souza

(Escoteiro) Guilherme Barbosa Giroldo

(Sênior/Guia) Izadora Christine Fernandes Esteves

(Clã Pioneiro) Pietro Cassab Furletti

(Escotista Dirigente) Claudia Barbugian Ramalho Siqueira

(Antigo Escoteiro) Raul Sartori de Lima



Os homenageados do Grupo Escoteiro Santa Cruz foram:

(Lobinha) Mirela Davalos de Lima

(Escoteira) Nataly Vitória da Silva

(Sênior/Guia) Giuliana de Goes

(Pioneiro) Marco Aurélio Carrara

(Escotista Dirigente) Maria Antonieta Donato Sanches