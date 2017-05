Coluna Edmar Ferreira

Merecidamente, o professor Paulo Roberto dos Santos recebeu o título de Cidadão Sorocabano. Justíssimo. Foram sete anos de glórias do São Bento sob seu comando. O Luxa do Interior está em alta, não só na cidade, mas em todo o Brasil pelos excelentes trabalhos que vem realizando. E que saudade dele no Rio Claro.

A Sessão Solene ocorreu anteontem na Câmara Municipal de Sorocaba. A homenagem foi de autoria da vereadora Fernanda Garcia. Paulo Roberto trabalhou três temporadas de 2007 a 2009 no Atlético e mais quatro, de 2014 a 2017, em cinco competições pelo São Bento. O levou inclusive para a Série C do Brasileiro. Não adianta, é o CARA!

Ainda sobre Paulo Roberto, o treinador tem seu olhar clínico apurado para reforços. Fiquei sabendo que o bom atacante Everaldo, do Velo Clube, está se transferindo para o São Bento a pedido do Luxa. Foram oito jogos e oito gols pelo Rubro-Verde. Trata-se de um atacante bastante promissor, que fará falta ao Velo na Copa Paulista. Grande contratação.

Quase todos os jogadores que disputaram a Série A-2 do Campeonato Paulista deixaram o Rio Claro FC, incluindo o técnico Sérgio Guedes. O lateral Hudson, o zagueiro Walter e o artilheiro Daniel Bueno foram para o Bangu do Rio de Janeiro. Voltou a escrever: que pena que esse time não subiu.

Quem diria que Fábio Carille fizesse o Corinthians dar show. O Timão, que tem um elenco inferior aos três rivais da capital, vem jogando um futebol bonito, de muita competência. Foi campeão paulista e jogou demais no Chile, eliminando o Universidad. Jadson e Rodriguinho estão desequilibrando. Bom que a estreia no Brasileirão será em casa contra a Chapecoense.

Palmeiras e Fiorentina praticamente selaram o acordo pela transferência do zagueiro Vitor Hugo, do Palmeiras. O jogador de 25 anos deve reforçar o clube italiano no segundo semestre, em uma transação de R$ 27 milhões. O Verdão, dono de 50% do passe, ficaria com cerca de R$ 7,5 milhões. Mas precisará devolver parte do valor para à Crefisa, que investiu R$ 6 milhões na contratação do defensor em 2015.

Vitor Hugo foi uma das peças importantes do Palmeiras na conquista do Brasileirão do ano passado, mas estranhamente perdeu a condição de titular para Edu Dracena logo após a chegada de Eduardo Baptista. Agora, com Cuca, o becão deve ganhar seu espaço novamente, uma vez que é letal no jogo aéreo.

Os 46 mil torcedores que prestigiaram a final Corinthians 1 x 1 Ponte Preta, no Itaquerão, elevaram a média final do Campeonato Paulista a 10.938 pagantes por partida, desempenho mais alto desde 2001, quando a média foi de 11.583. A média final registrada representa um crescimento de 46,4% em relação ao Paulistão de 2016 (7.469 pagantes).

A renda líquida dos clubes, segundo o site da Federação Paulista de Futebol, dobrou, passando de R$ 129,7 mil para R$ 258,6 mil por partida, um salto de 99% sobre o ano passado. A renda bruta média foi de R$ 434 mil, um avanço de 59% em relação a 2016 (R$ 272,6 mil).

Pelo título, o Corinthians recebeu um prêmio de R$ 5 milhões. Já a Macaca ficou com R$ 1,6 milhão. Dos grandes, o Timão foi o que menos investiu para esta temporada. Contratou nove jogadores e pagou R$ 12 milhões. O São Paulo pagou R$ 22 milhões por sete reforços. O Santos gastou R$ 24 milhões por seis atletas, enquanto o Palmeiras tirou dos cofres R$ 76 milhões por nove reforços.

Começa hoje a Série B do Campeonato Brasileiro com a realização de quatro jogos: 19h15 – CRB x Ceará, 20h30 – Guarani x Brasil/RS e Juventude x Luverdense e 21h30 – Náutico x América/MG. Amanhã: 16h30 – Londrina x Inter/RS, ABC x Paraná Clube, Criciúma x Santa Cruz e Bahia x Vila Nova; 19h – Goiás x Figueirense e 21h – Paysandu x Oeste.

Com o empate por 1 a 1 diante do Monte Azul, domingo em Monte Azul Paulista, pela partida de ida da semifinal da Série A-3, João Vallim igualou a Valdir Perez em número de jogos, tornando-se o 14º treinador que mais comandou a Internacional na história.

Em 33 jogos, o ex-goleiro teve o retrospecto de 8 vitórias, 14 empates e 11 derrotas, 30 gols marcados e 43 gols sofridos, um aproveitamento de 38,3%. O atual treinador da Inter tem uma campanha infinitamente melhor, com 18 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, 51 gols marcados e 35 sofridos, um aproveitamento de 60,6%.

Real Madrid e Juventus decidirão a Copa dos Campeões da Europa no próximo dia 3 de junho, no Millennium Stadium, em Cardiff (País de Gales). A Velha Senhora disputou 12 jogos, com 9 vitórias e 3 empates, 21 gols marcados 3 gols sofridos. Chega a sua nona final. O Real perdeu sua invencibilidade para o Atlético de Madrid (2 x 1), mas disputa sia 15ª decisão. Aposto no Real.

Edgardo Bauza foi apresentado ontem como novo técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos. O ex-treinador do São Paulo fracassou na Argentina e foi demitido após derrota para a Bolívia, em La Paz, por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os Hermanos estão em 5º lugar e correm risco. O argentino assinou um contrato de dois anos e substitui Mahdi Ali, que deixou o cargo após derrota para a Austrália por 2 a 0, em março.

Bauza terá como desafio tentar classificar a seleção para o Mundial da Rússia, já que a terceira derrota em quatro jogos deixou a situação bastante delicada. Os Emirados Árabes ocupam o quarto lugar do Grupo B, quatro pontos atrás da Austrália, que garantiria vaga na repescagem neste momento. Os dois primeiros colocados de cada chave garantem vaga direta na Copa. Já os dois terceiros fazem um mata-mata para decidir quem vai para a repescagem contra o representante da Concacaf.

A Panini lançou ontem o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro. Antes eu era viciado. Hoje não sou mais. Mas a criançada gosta.

Curiosidade do dia: Durante o Campeonato Mineiro de 1942, o Cruzeiro teve três nomes. Até a 3ª rodada chamava-se Palestra Mineiro. Na 4ª rodada chamou-se Ypiranga Esporte Clube. Mas, na 5ª rodada passou a se chamar definitivamente Cruzeiro Esporte Clube. Observação: em 1942 o Atlético Mineiro foi campeão sem perder um jogo.