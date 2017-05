Alunos e professores de Americana visitam Jardim Sensorial

Os estudantes do 8° ano e os docentes da Fundação Antares de Educação e Cultura (FAEC) da cidade de Americana visitarão pela primeira vez o Jardim Sensorial da Unesp-RC do Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE). Contando com uma turma de 83 alunos, a visita ao jardim ocorre nesta sexta-feira (11), no período da manhã.

A visita da FAEC também percorre diferentes locais em outros períodos, como a Estação Meteorológica, assim como o Jardim localizado no Ceapla (Centro de Análise e Planejamento Ambiental/IGCE), o Museu de Mineralogia do Departamento de Petrologia e Metalogenia/IGCE e o Laboratório de Anatomia do Instituto de Biociências (IB).

De comestíveis, aromáticas a temperos…

Inaugurado em dezembro do ano passado, escolas, instituições, grupos ou indivíduos tem tido a oportunidade de experimentar desse ambiente. Sendo um espaço inclusivo, sua estrutura permite desenvolver a percepção de texturas, explora os sentidos humanos através da diversidade da flora. Há várias tipos de plantas que estimulam o tato, outras o paladar (comestíveis) e assim por diante.