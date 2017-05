Evento será realizado no período de 16 a 19 de maio na Unesp de Rio Claro

O Simpósio de Microbiologia Aplicada (SMA) é um evento bienal organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – Microbiologia Aplicada (UNESP – Rio Claro).

No ano de 2017, será realizada a oitava edição do evento que, devido ao seu retrospecto, conta com grande reputação entre alunos de graduação e pós-graduação, docentes, pesquisadores e profissionais na área de microbiologia.

A categoria do evento é garantida pela qualidade da coordenação, apoio dos patrocinadores e, principalmente, pela presença de palestrantes renomados de instituições de pesquisa nacionais e estrangeiras, além de empresas de grande porte.

O VIII Simpósio de Microbiologia Aplicada (SMA) será realizado no período de 16 a 19 de maio de 2017, no Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus Rio Claro, localizado na cidade de Rio Claro, SP.

Este evento apresentará palestras com pesquisadores nacionais e internacionais além de minicursos, nas áreas de Microbiologia ambiental, sistemática e industrial. As inscrições estão abertas e se encerram no dia 15/05/2017.