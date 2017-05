Shopping Rio Claro promove Cantata Mês das Mães em maio

Dentro da programação de atividades do Mês das Mães do Shopping Rio Claro, a partir de 10 de maio acontecem apresentações musicais de corais e escolas da cidade no evento Cantata Mês das Mães.

A programação musical acontece na Praça de Alimentação e será bem variada, com apresentações de escolas particulares, escolas de inglês e escolas de dança durante todo o mês de maio, além de sapateado com as alunas da escola Patrícia Pessenda.

“No total, teremos 13 apresentações, e esse evento é um momento muito especial para pais e filhos, pois os jovens farão uma homenagem à pessoa que mais contribui para o crescimento deles: suas mães. A Cantata Mês das Mães é uma forma de proporcionar essa declaração de amor para todas as mães, e por isso o Shopping Rio Claro abriu as portas para ajudar os alunos nessa homenagem”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.



Programação

12/5: 19h, Escola de Música Maria Isabel

13/5: 20h, Coral da Guarda Mirim

17/5: 19h30, Colégio Objetivo

18/5: 19h, Colégio Cena

19/5: 19h, Colégio COC

20/5: 19h, Influx English School

21/5: 17h, sapateado com alunas da escola Patrícia Pessenda

25/5: 20h, Escola de Música Solar das Artes

26/5: 20h, Colégio Puríssimo

29/5: 20h, Colégio Alem

30/5: 20h, Wise Up

31/5: 19h, Colégio Dom Bosco