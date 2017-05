Rúcula colhida na Horta Solidária alimenta dezenas de idosos

Rio Claro realizou na semana passada a primeira colheita da Horta Solidária inaugurada no dia 28 de abril no bairro Santana. A colheita totalizou 11 caixas de rúcula que foram encaminhadas ao Banco de Alimentos para processamento, separação e envio às entidades assistenciais que fazem a distribuição às famílias carentes do município.

Essa primeira colheita atendeu o consumo interno de cinco entidades: Casa de Repouso Luz Divina, Comunidade Terapêutica Manasses, Desafio Jovem, Hospedaria Lar Feliz e Casa de Saúde Bezerra de Menezes, que atendem dezenas de idosos e pessoas que fazem tratamento contra dependência química. A rúcula também alimentou os trabalhadores da Horta Solidária, cinco pessoas em situação de rua que recebem bolsa de um salário mínimo para realizar o serviço.

“É uma satisfação muito grande ver uma área que estava degradada produzindo alimentos para quem precisa”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que acompanhou a colheita. Em breve as demais hortaliças estarão prontas para o consumo e vão alimentar muitas famílias carentes. “O Banco de Alimentos atende mensalmente cerca de duas mil famílias e a produção da Horta Solidária vai se juntar às doações feitas por supermercados e varejões”, informa Érica Belomi, secretária de Assistência Social.

Após a colheita da rúcula, os canteiros começaram a ser preparados para receber novo plantio. “Queremos manter uma produção contínua de hortaliças”, explica o secretário de Agricultura, Emilio Cerri. Além de alface, chicória, rúcula e outras verduras, a Horta Solidária recebeu ainda o plantio de maracujá, repolho, mandioca e limão.