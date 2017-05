PUC-Campinas tem seis opções de Cursos para o Vestibular de inverno 2017

Administração, Direito, Jornalismo, Psicologia, Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação e Tecnologia em Jogos Digitais são os seis Cursos oferecidos pela PUC-Campinas para o Vestibular de inverno 2017, cujas inscrições podem ser realizadas até o dia 21/5 apenas na internet, pelo link: https://www.puc-campinas.edu.br/ingressenapuc. As provas de seleção da Faculdade de Direito acontecem nos dias 02 e 03/6, já a prova dos demais Cursos, somente no dia 03/6. Ambas acontecem no Campus I – Rodovia Dom Pedro I, km 136, Parque das Universidades – Campinas/SP. (Informações adicionais em https://www.puc-campinas.edu.br/.

Ao todo serão disponibilizadas pela PUC-Campinas 475 vagas, divididas da seguinte forma:Administração 140 vagas (70 matutino e 70 noturno), Direito 120 vagas (60 matutino e 60 noturno), Jornalismo 30 vagas (noturno), Psicologia 65 vagas (integral), Gestão em Tecnologia da Informação 60 vagas (noturno), Tecnologia em Jogos Digitais 60 vagas (noturno).

Seguem informações específicas sobre os Cursos oferecidos:

Administração

Com mais de 50 anos de atividades, o Curso de Administração da PUC-Campinas, sistematicamente reconhecido com o nível 5 estrelas pelo Guia do Estudante (Editora Abril), contempla em seu Projeto Pedagógico o uso da Metodologia Ativa de Aprendizagem, baseado em Problemas e em Casos de Ensino. Além da qualidade pedagógica, a Faculdade de Administração da PUC-Campinas conta com uma infraestrutura moderna, com destaque aos Laboratórios de Informática e Gerenciais e bibliotecas atualizadas.



Direito

Com mais de 65 anos de atividades, a Faculdade de Direito da PUC-Campinas segue sua trajetória marcada pela tradição aliada à contínua inovação e melhoria da qualidade de ensino. Prova disso são os inúmeros reconhecimentos externos, como o Selo OAB RECOMENDA outorgado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB nos anos de 2012 e 2016, e o Selo 5 ESTRELAS do Guia do Estudante-Editora Abril nos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. A Faculdade de Direito da PUC-Campinas, além da qualidade pedagógica, conta com modernas instalações situadas no Campus I da Universidade, como um Núcleo de Prática Jurídica, dotado de Salão de Tribunal de Júri simulado, salas de audiência, de um Juizado Especial Cível e de um escritório de advocacia modelo. Além disso, o Núcleo de Prática Jurídica é preparado para o exercício de atividades práticas reais e simuladas de conciliação, mediação e arbitragem, tanto pelos alunos estagiários bolsistas, mantidos pela Universidade, como pelos alunos na realização de atividades das disciplinas de prática jurídica.



Jornalismo

Com 47 anos de atividades, a Faculdade de Jornalismo da PUC-Campinas é a mais antiga da Região Metropolitana de Campinas e uma das mais tradicionais do país. O Curso de Jornalismo alia o corpo docente com qualificada titulação acadêmica e experiência de mercado, com estrutura laboratorial moderna, possibilitando aos alunos estudarem em Laboratórios de Audiovisual, Fotografia e Informática, além de Redação Modelo, que simulem perfeitamente as condições de trabalho.



Tecnologia em Gestão da Tecnologia

O Curso de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, oferecido na PUC-Campinas desde 2009, tem uma matriz curricular inovadora, pois inclui disciplinas da área de Gestão, normalmente ministradas em Pós-Graduação. Outro diferencial bastante sensível do curso são as disciplinas de Projeto Integrado, ministradas em todos os semestres para que o aluno possa utilizar na prática os conhecimentos adquiridos nos respectivos semestres. Com um corpo docente que alia qualificada titulação acadêmica (Mestres, Doutores e Especialistas) e experiência de mercado, o curso conta com infraestrutura atualizada, utilizando recursos dos Laboratórios de Informática do Centro em que está alocado, o Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias – CEATEC.



Tecnologia em Jogos Digitais

O Curso de Tecnologia em Jogos Digitais da PUC-Campinas, oferecido pela Faculdade de Engenharia de Computação/CEATEC, em colaboração com a Faculdade de Artes/CLC, tem como objetivo formar profissionais multidisciplinares com conhecimentos nas diferentes áreas envolvidas na criação de jogos, como programação, artes visuais, áudio e game design. O Curso, que tem duração de 5 semestres e ocorre no período noturno do Campus I da Universidade, possui docentes com experiência na área e tem forte ênfase no desenvolvimento de projetos, contando com laboratórios equipados com os softwares mais utilizados na indústria.



