Projeto Nova Geração de futebol ganha força em Rio Claro

Com o apoio da Setur teve início esta semana o Projeto Social Nova Geração de futebol masculino e feminino, comandado pelo coordenador Marcos Souza e o professor Neca, com os seguintes pólos a saber; no distrital do São Miguel, na Escola Januário Pezzotti do bairro Jardim Novo e no Ginásio de Esportes da Lagoa Seca do Cervezão.

As aulas gratuitas no distrital do São Miguel, estão sendo realizadas toda terça feira, em duas turmas feminino das: 08h00 às 09h30 e o masculino das 09h30 às 11:00 e também na parte da tarde com duas turmas, feminino das 14h00 às 15h30 e o masculino dás 15h30 às 17h00, para alunos de 10 a 17 anos.

A coordenação do Projeto, informa que também está com aulas gratuitas para o futsal feminino, toda a segunda feira e quarta feira dás 19h00 às 22h00, no ginásio de esportes da lagoa Seca do Cervezão, para categoria livre de 16 anos a 99 anos.

Outro pólo do Projeto fica na Escola Januário Pezzotti do bairro Jardim Novo, e os treinamentos estão sendo realizados toda quinta feira, em duas turmas feminino das; 08h00 às 09h30 e o masculino das 09h30 às 11:00 e na parte da tarde com duas turmas, feminino das 14h00 às 15h30 e o masculino dás 15h30 às 17h00, lembrando que a categoria compreende a idade de 10 a 17 anos.

Mais informações:

No setor de matricula da secretaria de esportes e turismo

Endereço: Rua 9 n.1 – Bairro do Estádio — fones: 35335422, 35335433

VAGAS LIMITADAS