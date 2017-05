Prefeitura substitui árvores e alerta sobre regras para plantio

A arborização da cidade contribui para melhor qualidade de vida da população e a prefeitura de Rio Claro tem desenvolvido ações para ampliar os projetos que preveem mais árvores na cidade. A comunidade pode auxiliar neste processo, mas é necessário seguir orientações sobre espécies e locais apropriados para o plantio. A prefeitura disponibiliza mudas de árvores gratuitamente aos cidadãos para o cultivo em via pública ou imóveis.

“É importante que as pessoas primeiramente se informem sobre a espécie adequada para o local e as demais regras antes de realizar o plantio”, destaca Emílio Cerri, secretário de Agricultura.

Em substituição a espécies indevidamente plantadas no canteiro central da Avenida 80-A a prefeitura realiza o plantio de árvores da espécie resedá no local. “Neste primeiro momento o canteiro receberá dez mudas, mas o projeto prevê a implantação de nova arborização em extensão que vai da Rua 3-A até a Avenida dos Estudantes”, observa Tadeu Olivetti, diretor de Parques e Jardins da Secretaria de Meio Ambiente.

Bananeiras, mangueiras, aceroleiras e ameixeiras tiveram que ser removidas do canteiro central, pois estavam plantadas em local inadequado. As espécies foram levadas para cultivo no viveiro municipal e, posteriormente, utilizadas em locais adequados, com excecção das bananeiras que serão plantadas na Horta Solidária.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, alguns moradores que têm mudas de árvores frutíferas em casa acabam fazendo o plantio, irregular, em áreas públicas. Uma das recomendações para evitar esse tipo de problema é fazer a doação destas mudas para a Secretaria da Agricultura, que fica na Avenida 58-A, número 600, Jardim América. As mudas são levadas para o viveiro municipal e depois utilizadas na região rural e áreas verdes.

A comunidade pode solicitar mudas ou plantio de árvores no Atende Fácil. Os interessados devem fazer o pedido e, após avaliação técnica, que envolve a espécie escolhida e o local que receberá o plantio, é feita a doação ou plantio da muda. O Atende Fácil fica na Rua 2, 102, Centro.