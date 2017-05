Prefeitura retoma obras de unidade de saúde no Santa Elisa

A prefeitura de Rio Claro, por meio da Fundação Municipal de Saúde, retomou as obras de construção da Unidade de Saúde da Família (USF) no bairro Jardim Santa Elisa. A obra estava parada há meses após ter sido abandonada pela administração municipal anterior causando transtornos aos moradores do bairro e região. Atualmente, quem precisa de atendimento médico tem que se deslocar até a UBS do Wenzel, o posto mais próximo do bairro, percorrendo uma distância superior a cinco quilômetros.

“Esse transtorno deve acabar com a conclusão das obras da USF”, informa o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que visitou a unidade acompanhado do secretário de Saúde, Djair Francisco, e do vereador Geraldo Voluntário. “Nossa prioridade é a saúde e a ampliação do atendimento à população”, afirmou Juninho.

Morador do Jardim Santa Elisa há 11 anos, o motorista Jeferson Luís Úngaro afirma que a nova unidade irá auxiliar em muito o atendimento na região. “Esperamos o término dessa obra já faz um bom tempo. Agora com essa retomada esperamos que termine o mais rápido possível”, disse.

A obra foi retomada após renegociação com a construtora. “A empresa se comprometeu a intensificar os trabalhos para agilizar a etapa final de construção”, informou o secretário. Djair explica que além dessa existem outras cinco unidades de saúde à espera de conclusão, cujas obras foram abandonadas pelo governo municipal anterior, embora tenha recebido R$ 3,2 milhões da União para realizar o serviço. O Ministério da Saúde cobrou do município a devolução dos recursos ou o término das obras. “Temos que terminar as obras até novembro ou devolver os R$ 3,2 milhões investidos pelo Ministério da Saúde”, informa Djair.