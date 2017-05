Prefeitura instala escola em novo prédio pagando menos aluguel

Município inaugura as novas instalações da Escola Darci Reginatto nesta quinta-feira (11) com ampliação de 40 vagas e redução no valor do aluguel. Economia mensal será de R$ 3,8 mil e R$ 45,6 mil ao ano

As novas instalações da Escola Municipal “Darci Reginatto” serão entregues à comunidade nesta quinta-feira (11). A cerimônia de reinauguração será realizada na nova sede que fica na Rua 7, número 1.700, entre as avenidas 12 e 14, no bairro Santa Cruz. A escola antes funcionava em prédio alugado na Rua 9, que já não apresentava estrutura adequada. Além de melhorar as instalações, a mudança também gerou economia. O valor do aluguel diminuiu de R$ 16,8 mil para R$ 13 mil ao mês, totalizando redução de R$ 45,6 mil ao ano.

O novo imóvel, mais amplo e bem equipado, foi reformado e preparado para atender as necessidades dos alunos e da equipe escolar. Com a mudança de prédio, a unidade escolar irá abrir mais 40 vagas, passando a atender 400 alunos do ensino fundamental 1 (1º ao 5º ano) em dois períodos, sendo 36 em período integral que fazem parte do Programa Mais Educação que oferece atividades complementares por meio de oficinas. A escola tem cozinha, refeitório, salas de aulas, salas de recursos, auditório, espaço administrativo e de recreação, entre outras dependências. A equipe é composta por 42 professores e 25 funcionários.

“Investir na educação é uma das prioridades do nosso governo. Já implantamos algumas medidas que abriram novas vagas e continuamos trabalhando para ampliar ainda mais o atendimento”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. Na educação infantil, o município criou 262 vagas desde o início do ano diminuindo a fila de espera por vaga em creche em mais de 20%. Rio Claro atende 100% da demanda de alunos do ensino fundamental.

“A ampliação da unidade representa a continuidade dos trabalhos que vêm sendo realizados pelo município na área educacional, investindo na recuperação da estrutura física da rede com reforma e construções”, destaca o secretário de Educação, Adriano Moreira.