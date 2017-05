Passagem de pedestres na Avenida dos Estudantes atende antigo pleito de moradores

A prefeitura iniciou na semana passada a construção de uma passagem de pedestres no acostamento da Avenida dos Estudantes, via de acesso aos bairros Mãe Preta, Residencial Florença, Vitória Gardens e Recreio das Águas Claras. A obra atende antigo pleito dos moradores e trabalhadores da região que aguardam há mais de 10 anos pela execução do serviço.

“O objetivo é oferecer mais segurança a ciclistas, pedestres e trabalhadores que transitam pela região”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. Hoje, essas pessoas precisam usar a pista da Avenida dos Estudantes, que tem tráfego intenso de veículos, para se locomover e acessar empresas e condomínios da localidade.

“Há 13 anos as pessoas aguardavam por essa obra nesse local que foi abandonado pelas administrações anteriores. Agora, a prefeitura se sensibilizou com a situação e está resolvendo o problema”, destacou o vereador Rogério Guedes, que encaminhou requerimento a prefeitura solicitando a construção da passagem.

Morador da região há 20 anos, Gilson Roncaselli aprovou a iniciativa. “Está ficando muito bom e muito mais seguro. Poderemos andar na passagem ao invés de caminhar na pista”, declarou. Para ele, o serviço ficará ainda melhor se o trecho receber reforço na iluminação com lâmpadas mais potentes.

O solo está sendo nivelado para receber a emulsão asfáltica. O calçamento será feito em aproximadamente 270 metros de comprimento, partindo do ponto de ônibus localizado em frente ao condomínio Recreio das Águas Claras em direção ao Residencial Florença. A passagem terá dois metros e meio de largura e será concluída nos próximos dias. “Estamos trabalhando em ritmo acelerado para concluir a obra o mais rápido possível e liberar o tráfego para os usuários”, informa Paulo Roberto de Lima, secretário municipal de Obras.

Para executar os trabalhos, estão sendo utilizados máquinas e equipamentos pesados. Por isso, a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade solicita a motoristas e pedestres que redobrem a atenção ao trafegar pelo local.