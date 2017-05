Para não perder recursos, entidades devem manter Cadastro Único atualizado

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e de entidades socioassistenciais de Rio Claro se reuniram na sexta-feira (5) para discutir o cronograma de trabalho que será implementado ao longo dos próximos meses. As entidades receberam orientações sobre a importância de incluir e atualizar os dados das famílias atendidas pelos serviços sociais no Cadastro Único do governo federal.

“É muito importante e necessário atualizar o cadastro a cada dois anos. Caso isto não ocorra, os benefícios poderão ser suspensos ou cancelados”, explica Érica Belomi, secretária de Assistência Social. O prazo máximo de atualização é de dois anos, porém qualquer mudança na estrutura da família, bem como alteração de endereço, mudança de escolas das crianças ou em relação a renda, devem ser informadas imediatamente a entidade responsável pelo Cadastro Único e Bolsa Família no seu município para que sejam tomadas as devidas providências. Érica ressalta ainda que a atualização de dados é importante porque é através do Cadastro Único que os governos verificam as necessidades dos municípios para a liberação de recursos.

Na reunião de sexta-feira, as entidades receberam orientação sobre como preencher corretamente os relatórios técnicos e informações obrigatórias. Os serviços oferecidos pelas entidades devem contemplar a legislação da tipificação de Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e seguir os critérios do marco regulatório do terceiro setor. Esse trabalho será acompanhado por técnicos da Secretaria de Assistência Social que farão visitas mensais às entidades. A opinião dos usuários também será obtida em pesquisas de satisfação que serão realizadas a cada seis meses. Caberá à Vigilância Socioassistencial gerar os dados estatísticos desses atendimentos. Para a secretária, as entidades desempenham um trabalho importante que auxilia as ações desenvolvidas pela secretaria. Érica destaca ainda que a articulação em rede desses serviços ofertados é essencial para a obtenção de resultados positivos para o município.

Participaram da reunião as diretoras municipais Rita Godoy Lima, Fabiana Heguis, Luciana Ferreira, as gerentes Viviane Cristina Geraldo e Ione Helena Bernardo, além de representantes das entidades: Abrigo da Velhice São Vicente de Paulo, Aldeias Infantis, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Educandário Santa Maria Goretti, Associação de Pais e Amigos do Centro de Habilitação Infantil Princesa Victoria (Apachi), Instituto Viver e Conviver (IVC), Lar Bethel, Lar Espírita Esperidião Prado, Núcleo Arte e Vida e União de Amigos (Udam).