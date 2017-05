O casarão de Grão Mogol, ícone histórico e cultural dos afro-descendentes rioclarenses, ainda hoje remanesce, já que, as principais Figueiras da Praça do São Benedito e da Boa Morte, foram sumariamente sacrificadas.

Na região de Rio Claro muitas, fazendas pertenciam a sociedades, quer por transações econômicas ou por situações de herança. Algumas chegaram até a pertencer a bancos estrangeiros, o que ocorreu com a Fazenda Angélica, nome em homenagem à esposa do principal acionista, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro.

O Senador Vergueiro, agricultor progressista, foi o primeiro que, em caráter particular, promoveu a colonização estrangeira assalariada para garantir a substituição do trabalho escravo.

Em 1846 trouxe para as suas fazendas Ibicaba (Município de Limeira), e Angélica, quatrocentos e vinte e três colonos alemães e suíços, que trabalharam no regime de parceria, sob normas completamente novas e revolucionárias para a época.

A Fazenda Angélica, passando a ser propriedade do London Bank, foi comprada em 1881 pelo Coronel Gualter Martins, Barão de Grão Mogol (Decreto Imperial de 17 de setembro de 1873), migrante de Itacambira, centro pecuário e de mineração do norte de Minas Gerais, pertencente à época do nascimento do Barão, em 1826, à Grão Mogol.

O casarão foi construído em lugar plano e aprazível, ao lado de uma nascente d’água, com a frente voltada para o oeste. Rodeado de janelas, com uma varanda de grades de ferro em toda extensão da ala exposta ao sul, de estilo “Oitocentista”, apresenta também o indefectível sótão e ampla escadaria de acesso ao pavimento superior.

Os portais das janelas e portas são de pedra trabalhada. Executado em alvenaria de pedras, com empenas dotadas de envasaduras e paredes divisórias de pau-a-pique, o casarão apresenta-se fora das tradições paulistas de taipa de pilão, representando, no Estado de São Paulo, exemplo da arquitetura urbana baiana do século XIX.

Na frente do Casarão alinhavam-se terreiros de café; mais para trás, ficavam as senzalas dos escravos.

O Barão, pessoa de destaque no Município de Rio Claro, foi eleito Vereador pelo partido monarquista, para o quatriênio de 1886 a 1890; período em que também ocupou a Presidência do Legislativo.

Homem culto e progressista abraçou depois os ideais republicanos pregados por Campos Salles, Cerqueira Cesar e Alfredo Ellis. Após renunciar, publicamente, ao título honorífico de “Barão de Grão Mogol”, o cidadão Coronel Gualter Martins, em 5 de fevereiro de 1888, quando Rio Claro libertava seus escravos, esteve à frente da iniciativa, discursando no Teatro São João (Phenix) e na redação do “Diário do Rio Claro”.

Proclamada a República, em 15 de novembro de 1889, coube-lhe como presidente da Câmara, a missão de anunciar, oficialmente, o grande acontecimento ao povo rioclarense, em 16 de novembro. Faleceu o Barão na Fazenda Angélica, em 15 de dezembro de 1890, sendo sepultado no Cemitério de São João Batista.

Nos últimos anos o casarão de Grão Mogol não é lembrado nas comemorações da “Libertação dos Escravos”. Nem, sequer, na semana da “Consciência Negra”, não se levando em conta a sua conservação e preservação; relegado ao extremo abandono e deterioração.

Na atualidade, o casarão encontra-se em estado desesperador de conservação, graças às inescrupulosas intervenções estruturais realizadas durante a administração do prefeito Cláudio Antonio Di Mauro.

O túmulo do Barão (onde havia uma lápide – já roubada – com a seguinte inscrição: “Obedecendo a sua última vontade, repousam aqui, os restos mortais de Gualter Martins, Barão de Grão Mogol, orae por ele”), em canavial próximo do Casarão, teve a cruz de pedra derrubada pela Usina, que a recolocou, cimentada grosseiramente.

A propósito, esperamos que os responsáveis pelo Patrimônio e Preservação da História do Município (prefeito João Teixeira Júnior, carinhosamente chamado “Juninho da Padaria”, a secretária de Cultura, Daniela Ferraz, o diretor de Patrimônio Histórico, José Roberto Santana e a superintendente do Arquivo Público, arquiteta Mônica Frandi Ferreira), anunciem a “Restauração do Casarão” (cfr. matéria publicada no Diário do Rio Claro, edição de 15.02.17).

Oportuno lembrar que a Fazenda Ibicaba – marco da imigração européia no Brasil, servindo duas vezes de hospedagem para o Imperador D. Pedro II – teve seu “Complexo Arquitetônico” (sede, terreiro, senzala, tulha, oficina, etc…) totalmente restaurado, através de parcerias, sendo atualmente, afamado polo turístico limeirense de referência internacional.

Anselmo Ap. Selingardi Jr.

Perito Judicial em Arqueologia e Documentação Histórica

Inscrição: N. 1417 SP