A Guarda Civil de Rio Claro terminou em quinto lugar nas disputas de futsal, valendo pela 9ª Edição das Olimpíadas das Guardas Civis do Estado de São Paulo, que está sendo realizada na cidade de São Caetano do Sul. o título da competição ficou com a Guarda Civil de Embu das Artes que derrotou na final a equipe da GCM de São Paulo. O resultado obtido pela guarda civil foi considerado satisfatório, já que a equipe foi formada ás vésperas do início da competição, não havendo tempo hábil para treinamento.