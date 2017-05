Farmácias da rede municipal de saúde têm novos horários de funcionamento

Para garantir a presença de farmacêuticos em todas as unidades, a Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro reestruturou os horários de funcionamento das farmácias da rede pública municipal de saúde.

A atual gestão herdou da administração passada um passivo de cerca de R$ 400 mil em multas do Conselho Regional de Farmácia, por conta do não cumprimento da legislação que determina a presença de um farmacêutico em cada unidade.

“Mais um problema herdado pela nossa gestão e que estamos empenhados em resolver. Com essa reestruturação, garantimos um melhor atendimento à população e o cumprimento da lei”, afirmou o prefeito de Rio Claro, João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

Com as alterações, algumas unidades que iriam ficar fechadas em meio período estarão abertas todo o tempo. “Importante ressaltar ainda que agora toda pessoa que for a uma de nossas farmácias será atendida por um farmacêutico”, salientou o presidente da Fundação de Saúde de Rio Claro, Djair Francisco.

Assim, a farmácia da Unidade de Saúde da Família da Assistência está aberta às quintas-feiras das 7 às 16 horas. A do Jardim Novo funciona das 7 às 16 horas de terça e sexta-feira. A farmácia da USF do Terra Nova está aberta todas às segundas e quartas-feiras das 7 às 16 horas.

Estão abertas de segunda a sexta-feira das 7 às 16 horas as farmácias das unidades básicas de saúde da Avenida 29, Wenzel, Vila Cristina e da UPA do Cervezão. Às segundas, quartas e sextas, também estará aberta a farmácia da USF do Palmeiras, das 7 às 16 horas. A farmácia da USF do Bonsucesso permanece aberta às terças e quintas das 7 às 16 horas.

A farmácia da USF Mãe Preta estará aberta das 7 às 12 horas de segunda às sexta e a unidade da USF de Ajapi das 13 às 16 horas, também de segunda a sexta.

A farmácia da USF Boa Vista permanecerá aberta das 12 às 16 horas de segunda, terça, quinta e sexta-feira. Nestes mesmos dias, mas das 7 às 11 horas estará aberta a unidade do Jardim das Flores. Por fim, a farmácia da USF do Jardim Guanabara estará aberta às quartas-feiras das 7 às 16 horas.