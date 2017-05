Em feira agrícola, Yves Carbinatti busca apoio aos produtores rurais

Com esta finalidade, o vereador Yves Carbinatti (PPS) esteve presente na abertura da 24ª Agrishow, a maior feira agrícola do país, na segunda-feira (1º), em Ribeirão Preto (SP).

O propósito da visita foi para estabelecer elo e ampliar diálogo com o Secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento Arnaldo Jardim, que também compareceu ao evento, junto a outros políticos do cenário nacional e estadual.

Durante o encontro com Arnaldo Jardim, Yves Carbinatii discutiu sobre a importância do setor da agricultura no país, que movimenta grande parte da economia nacional, além de ressaltar a relevância do setor no município de Rio Claro.

Para o vereador, os agricultores e produtores rurais da cidade devem ser valorizados, o que requer maior suporte e políticas públicas que incentivem os produtores locais. Os prefeitos de São Paulo e Ribeirão Preto, João Doria Junior e Duarte Nogueira, respectivamente, também participaram da conversa.

“Saímos de lá com algumas demandas já pré definidas e uma reunião pré agendada junto ao Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado e o nosso prefeito”, informa o parlamentar.



A Agrishow

Considerada uma das três principais feiras de tecnologia agrícola do mundo e a maior e mais importante na América Latina, a Agrishow é vitrine das mais avançadas tendências e inovações tecnológicas para o agronegócio.

Idealizada pelas principais entidades ligadas, direta e indiretamente, ao agronegócio brasileiro, como ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Anda – Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e SRB – Sociedade Rural Brasileira, a Agrishow é organizada pela Informa Exhibitions. Ela é palco do sucesso do agronegócio brasileiro.

São 440 mil m², 152 mil visitantes, um público altamente qualificado, formado, em sua maioria, por produtores rurais de todo o território nacional e do exterior. Mais de 800 marcas em exposição, que levam inúmeras novidades em termos de máquinas, implementos agrícolas, sistemas de irrigação, acessórios, peças, entre outros produtos necessários ao aumento da produtividade do cultivo dos produtores rurais, necessário à redução dos custos e aumento da rentabilidade do agronegócio brasileiro.